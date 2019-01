El personal de l'Ajuntament rep més de vint amenaces i coaccions a l'any

Els treballadors de l'àrea de Servies Socials de l'Ajuntament de Manresa es van espantar el dia que un usuari va treure un ganivet de grans dimensions i el va deixar sobre la taula de la informadora del departament. «Sort que el personal té molta experiència i va calmar l'home», destaca el president del comitè d'empresa del consistori manresà, Enric Pararols. És la incidència més greu registrada l'any passat a les instal·lacions de l'administració local, però no va ser un fet aïllat. En el darrer any hi ha hagut entre vint i trenta amenaces,coaccions i insults a treballadors municipals.

En el cas de l'usuari que va exhibir el ganivet, els treballadors van trucar a la Policia Local. A les instal·lacions del consistori, sobretot a l'àrea de Serveis Socials, hi ha, de mitjana, entre dos i tres incidències cada mes, tot i que no totes són greus. «La majoria són amenaces, però no als treballadors municipals directament, sinó cap a ells mateixos. Per exemple, diuen que si no els ajuden faran alguna animalada», afegeix el responsable del comitè d'empresa. Altres vegades, hi ha usuaris de Serveis Socials que s'han exaltat i han començat a cridar al personal de l'Ajuntament o fins i tot han donat cops al mobiliari de les oficines.

Una situació que crea neguit i un estrès important entre alguns empleats de l'administració local i que ha desembocat en més d'una baixa. El mateix personal acaba solucionant els problemes que provoquen aquests ciutadans que perden els nervis quan van a fer gestions l'ajuntament, però més d'una vegada han hagut de trucar a la Policia Local. Tot i que fins ara no hi ha hagut agressions físiques, fonts de l'Ajuntament confirmen que algun treballador ha estat increpats al carrer, fora de la feina.

Les incidències dels usuaris de Serveis Socials a les mateixes instal·lacions municipals van començar fa uns deu anys, arran de la situació econòmica delicada a la qual es van veure abocats molts ciutadans a causa de la crisi. Al llarg d'aquesta dècada, segons Pararols, els incidents no tan sols no han disminuït sinó que, per contra, han augmentat. «Amb els anys, hi ha més usuaris al banc dels aliments i cada cop hi ha més ciutadans que ho tenen molt just per comprar medicaments», explica el president del comitè d'empresa de l'Ajuntament de Manresa. «No es pot parlar d'un perfil concret, però els que provoquen problemes, normalment, són persones amb una situació personal molt difícil», afirma. En tot cas, es tracta d'una minoria d'aquests usuaris. «Alguns venen amb cartes d'embargament perquè no paguen els impostos, per exemple. Són casos delicats», emfatitza.

Un altre cas greu va tenir lloc fa més de dos anys també a les oficines del departament de Serveis Socials, quan un individu va arribar amb una xeringa i va dir que tenia la sida. «De vegades, alguns usuaris han dit a algun dels treballadors frases amenaçadores com 't'esperaré al carrer', però no ha passat d'aquí», afegeix.

El comitè d'empresa assegura que els treballadors no s'han trobat desemparats davant aquesta situació i que el govern ha estat sempre alerta. «Sobretot la regidora d'Acció Social, Àngels Santolària, ha estat molt a sobre d'aquesta qüestió», assegura Pararols. Per saber com cal actuar davant de noves incidències, el consistori ha impulsat un protocol de prevenció i gestió d'agressions al personal de l'Ajuntament de Manresa. El van començar a redactar al 2017, abans del cas de l'home que va treure el ganivet i, per tant,també és anterior a l'apunyalament de la treballadora social del municipi de Salt, a final de l'any passat.

Els empleats també deixen clar que la problemàtica no és exclusiva del consistori manresà i que hi ha altres ajuntaments, sobretot de municipis de l'entorn metropolità amb un nombre elevat de ciutadans que travessen una delicada situació econòmica, que viuen una realitat encara més complexa que la de la capital del Bages. «En algunes poblacions, fins i tot la policia ha hagut d'acompanyar algun treballador fins a casa seva», indica. A Manresa, fins ara, no s'ha arribat a aquest extrem, però fa temps que hi ha preocupació.