Althaia potencia el treball en xarxa entre l'atenció primària i l'especialitzada sobre les al·lèrgies

Imatge de la jornada d´Al·lèrgia per a Atenció Primària Althaia

La Fundació Althaia ha celebrat les III Jornades d'Al·lèrgia per a Atenció Primària. Es tracta d'un esdeveniment adreçat als professionals d'atenció primària de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya amb l'objectiu de reforçar el treball en xarxa i la coordinació amb l'atenció especialitzada, posar sobre la taula les últimes novetats en al·lèrgia, actualitzar coneixements i intercanviar experiències.

La trobada, que va tractar l'al·lèrgia tant en infants com en adults, va comptar amb l'assistència d'una vuitantena de professionals.

Pel que fa a l'atenció pediàtrica, es va posar especial èmfasi en les al·lèrgies alimentàries, així com en identificar si un dolor abdominal pot ser causat per una al·lèrgia. A banda, es va tractar l'asma i la rinitis al·lèrgiques, dues patologies respiratòries molt freqüents que poden afectar pacients de totes les edats.

L'última part de les jornades, organitzades pel servei d'Al·lèrgia d'Althaia, es va centrar en l'actualització dels tractaments de les diferents patologies al·lergològiques, especialment la immunoteràpia i els autoinjectors, així com també en les novetats terapèutiques per poder controlar la urticària.

La prevalença de les malalties al·lèrgiques ha mostrat un creixement progressiu en els darrers anys. S'estima que actualment el 20-25% de la població general presenta alguna patologia al·lèrgica.

L'atenció primària és el primer esglaó de l'assistència sanitària de la població i és molt important en l'atenció de les malalties al·lèrgiques.

El seguiment de la major part d'aquestes patologies recau en els professionals de primària, que deriven els casos més complexos al servei d'Al·lergologia de la Fundació Althaia. Per això la relació entre atenció primària i especialitzada és fonamental per assegurar la continuïtat assistencial i per assolir una resolució adequada de la problemàtica dels pacients amb al·lèrgia.