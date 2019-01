L'ús de FGC augmenta a Manresa tot i la falta de millores per reduir el temps del trajecte

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) pot presumir d'haver augmentat el nombre de passatgers en el darrer any. Les xifres indiquen que, a Manresa, el 2018 la quantitat d'usuaris va pujar el 8,9% respecte al 2017. Un increment que es produeix sense que l'empresa pública de transports hagi invertit en millores per escurçar la llarga durada dels viatges a Barcelona. Els combois tarden 86 minuts a completar el recorregut. L'increment, però, no només s'ha produït a les estacions de la capital del Bages, sinó que és generalitzat. El creixement de la línia que connecta Manresa i Igualada amb Barcelona és del 3,3%.

Manresa és la quarta ciutat que més augmenta percentualment el nombre de viatgers. De fet, en els darrers quatre anys ha experimentat un creixement progressiu després d'un període en què l'ús d'aquesta línia va viure una important recessió. S'ha de tenir en compte que, a la capital del Bages, el nombre de passatgers va arribar als 308.032 l'any 2010 i a partir d'aquí l'ús va disminuir fins al 2014, quan es va tocar fons amb 249.498 passatgers. Els creixements i les disminucions al llarg dels anys de l'ús dels FGC a Manresa van en correlació amb la resta de poblacions i, de fet, estan vinculats a cicles econòmics.

El potencial principal de la línia, però, no és ni al Bages ni a l'Anoia. I és que el 88,3% dels viatges de l'any passat van ser als municipis que queden al sud de Martorell i, per tant, que configuren l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, a partir de Martorell hi ha més freqüències. Els esforços de l'empresa pública de ferrocarrils s'han centrat històricament a convertir la línia en una espècie de metro del Baix Llobregat. Al Bages, bona part de les xifres responen a usuaris que fan viatges entre poblacions de la mateixa comarca, ja que el trajecte des de Manresa fins a la capital catalana és lent i costós.

«Està clar que hem de revisar l'estratègia en els ramals del Bages i l'Anoia per millorar la velocitat comercial. És un repte que hem d'encarar la propera dècada, i això suposarà fer inversions molt importants. En els propers deu anys ha de ser un objectiu a assolir», explicava el president de FGC, Ricard Font, a aquest diari. La fórmula com s'aconseguirà aquesta fita encara és un misteri. «L'estratègia s'ha d'estudiar», puntualitzava. El repte se centraria a reduir el temps del tram entre Manresa i Martorell, però encara no hi ha una idea concreta de com aconseguir-ho.

Els responsables de Ferrocar-rils destacaven fa dues setmanes, en la celebració del 125è aniversari de la línia Martorell-Igualada, el projecte d'allargar la línia de Manresa i Igualada fins al barri de Gràcia de Barcelona (passant per l'Eixample i la Diagonal). Un projecte que ha de culminar el 2025. Tot i això, tenen clar que, més enllà de millorar la connectivitat dels trens de la Catalunya Central, el repte és reduir el temps del trajecte. I és que, malgrat que la millora del transport públic és una demanda ciutadana de les comarques centrals, l'estona que tarden els combois a completar el trajecte resta competitivitat a les poblacions del Bages i l'Anoia.

Tot i això, les dades del 2018 satisfan els dirigents de FGC. A la línia que passa per la regió central es van registrar més de 23 milions de validacions, un xifra que significa un creixement del 3,3%. El mateix percentatge de l'altra línia que gestiona FGC, la de Barcelona-Vallès, que va assolir 64 milions de viatges.



Només baixa a Monistrol



Només hi ha un registre negatiu, el del municipi de Monistrol de Montserrat, en què el nombre de viatges des d'aquesta població cau el 2,1%. El nombre d'usuaris en aquest municipi del Bages té un comportament diferent de la resta perquè depèn dels turistes que s'hi paren per anar –amb el cremallera o el telefèric– fins al monestir de Montserrat.

L'increment de l'ús de FGC també és important a Igualada, on el nombre de validacions creix el 7,1%. A l'Anoia, l'augment percentual més significatiu es registra a Vilanova del Camí. De fet, la Generalitat té pendents obres importants en aquests dos municipis de la comarca. I és que el Govern català es va comprometre a soterrar la via en aquests dos municipis. Un projecte que encara no és una realitat, malgrat ser una demanda històrica a Igualada.

El que sembla més clar, a hores d'ara, és que l'any 2021 podrien començar les obres per allargar la línia fins a Gràcia. I això implicaria que les línies de FGC que passen per la capital catalana estarien connectades. Un projecte que encara està en fase de redacció i que costarà entre 300 i 350 milions d'euros.