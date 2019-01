Manresa participa en una trobada de ciutats amb campus universitari de la UPC

L'Ajuntament de Manresa participarà aquest dimecres en una trobada d'alcaldes i regidors de les ciutats de Catalunya que tenen campus de la Universitat Politècnica (UPC). Es tracta de Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Viladecans i Vilanova i la Geltrú. A Manresa hi ha el campus de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC).

És el Fòrum UPC de ciutats universitàries que s'ha organitzat amb l'objectiu de ser un espai de trobada per compartir estratègies i necessitats mútues amb aquells municipis on la UPC hi té presència.

El Fòrum se celebrarà al Rectorat de la UPC, a Barcelona, i donarà continuïtat a la primera jornada de ciutats universitàries UPC, celebrada el 4 d'octubre passat a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), en què es va posar de relleu l'aliança de la Universitat amb el territori i la intensificació del seu rol com a agent transformador.

L'acte s'iniciarà amb les paraules de benvinguda per part del rector de la UPC, Francesc Torres, als assistents al Fòrum i seguirà amb l'exposició de tres exemples de bones pràctiques de la Universitat en diferents municipis.

El director de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), Xavier Roca, explicarà l'estreta col·laboració del Campus de Terrassa amb les entitats locals en la realització d'accions i iniciatives que estan obertes a la ciutadania.

Una altra mostra de bona pràctica que es presentarà és l'Aula Gent Gran de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), una iniciativa creada ara fa 28 anys per fomentar activitats culturals entre la gent gran, que serà explicada pel director d'aquest centre docent, Frederic Vilà.

Així mateix, es presentarà el programa Sèniors UPC, a càrrec del professor Eusebi Jarauta, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, que posarà en marxa la UPC per potenciar la interrelació entre la Universitat i la societat, mitjançant els governs municipals, amb la idea de reforçar la societat del coneixement. Es tracta d'aprofitar el potencial de coneixement del professorat docent i investigador en la seva etapa avançada de la carrera acadèmica per a que desenvolupin funcions d'assessors municipals en polítiques acadèmiques o de formació, en transferència de tecnologia o en d'altres àmbits d'interès. Igualment, la idea és fomentar la figura dels «Sèniors UPC» com a mentors per als joves, potenciant així la connexió entre la vitalitat de la joventut i l'experiència i la saviesa de la gent gran.

Per altra part el vicerector d'Infraestructures i Arquitectura de la UPC, Estanislau Roca, presentarà diferents propostes per millorar els campus de la UPC a curt i a llarg termini i la seva relació i integració urbana, a Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, Sant Adrià de Besòs, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i Sant Cugat del Vallès.

Un altre aspecte que es tractarà és el foment de la cultura emprenedora i, en aquest sentit, el vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la UPC, Jordi Berenguer, explicarà el model d'incubació de projectes empresarials de la Universitat als diferents espais Emprèn UPC ubicats als campus de Barcelona (Campus Nord), Terrassa i Vilanova i la Geltrú, així com el que s'està projectant a Castelldefels. Es comentaran alguns dels projectes que s'hi estan gestant. Impulsats pel Programa Innova de la UPC, que enguany celebra els seus 20 anys d'existència, en aquests espais s'han «preincubat» ja més de 40 projectes d'estudiants, molts dels quals han derivat en empreses tecnològiques, i s'ha ofert suport a més de 500 emprenedors.

La UPC de Manresa ha celebrat al llarg d'aquest curs el seu 75è aniversari. Un dels actes central de la cleberació de la Politècnica a la ciutat serà la investidura Doctor Honoris Causa de l'investigador canadenc Evert Hoek, el pròxim 6 de març.