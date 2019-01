Més de 400 nois i noies protagonitzen una acció artística per reivindicar la pau

Joves de cinc centres educatius de la ciutat participaran, aquest dimecres, 30 de gener, en un acte que, coincidint amb l'assassinat de Ghandi, commemorarà el dia internacional de la No Violència. Les activitats clouran amb la instal·lació d'una creació artística col·lectiva a la plaça Sant Domènec.

La creació artística "Un gest per la Pau" forma part de les activitats que s'organitzen a Manresa per commemorar els 80 anys dels bombardejos franquistes i el final de la Guerra Civil a Manresa. Aquesta activitat reuneix un doble objectiu: fer un reconeixement a les víctimes de les guerres i aprendre de la història per tal de prevenir-les, i fer present el moment actual i conèixer les causes dels conflictes per tal de coresponsabilitzar-nos en la construcció de societats educadores i pacífiques.



Sessions educatives prèvies



L'activitat que reunirà a la plaça Sant Domènec més de 400 joves, és la cloenda d'un treball educatiu previ que ha tingut lloc als centres participants i que s'ha centrat en la resolució pacífica de conflictes. Alumnat de 19 grups-classe dels Instituts Guillem Catà, Lacetània, Lluís de Peguera, Pius Font i Quer i La Salle, van participar en una sessió vivencial sobre la pau i les estratègies de resolució de conflictes. La idea motor és potenciar que els conflictes són oportunitats per millorar situacions col·lectives on tothom pot sortir reforçat: hem de saber trobar solucions on no hi ha perdedors. Aquesta activitat, dinamitzada per educadors de la Casa Flors Sirera, va tenir continuïtat amb una sessió a càrrec de l'artista Txema Rico per tal de conèixer la simbologia del Guernica com a obra de referència de la Guerra Civil. Durant aquesta sessió artística, els i les joves van fer la seva aportació creativa elaborant peces que formaran part de l'obra conjunta que es presentarà el proper dimecres.



Activitat a 1/4 d'1 del migdia, a la plaça Sant Domènec

Aquest dimecres, a 1/4 d'1 del migdia, és la convocatòria perquè l'alumnat que ha participat en aquesta activitat es trobi a la plaça Sant Domènec i sumi les seves peces artístiques per construir una obra col·lectiva que quedarà exposada durant el cap de setmana. Mentre representants dels joves, coordinats pel Txema Rico, realitzen el muntatge, la resta de participants faran una activitat simbòlica de compromís amb la Pau a la mateixa plaça.

La resta del matí, els i les joves participaran en una activitat de debat que tindrà lloc al teatre Carlins. La primera part consistirà en el visionat del documental "Borrallons de neu". El documental recull la lectura de textos del KL Reich escrits per Joaquim Amat-Piniella sobre la seva cruenta experiència al camp de concentració de Mauthausen i forma part del projecte educatiu Manresa-Mauthausen, impulsat per professorat d'instituts de Manresa. En el debat posterior, participarà alumnat que ha viatjat directament en el marc del projecte als escenaris recollits al documental i que aportarà la seva vivència. L'activitat clourà amb una reflexió sobre els conflictes actuals i el nostre paper en la creació de relacions sanes i pacífiques entre les persones i els pobles.

Un gest per la Pau està impulsat per les regidories d'Ensenyament, Cultura i Cooperació i s'emmarca en el Pla d'Educació per al Desenvolupament que compta amb el suport de la Diputació.