Segona jornada per ajudar les famílies a triar escola pública a Manresa

Les famílies de les escoles públiques de Manresa organitzen la segona jornada per acompanyar la tria d'escola.

Sota el nom Parlem de les Escoles Públiques de Manresa, les AMPA reediten una trobada entre famílies i amb les direccions dels centres, la primera edició de la qual va tenir lloc l'any passat.

Dissabte 2 de febrer d'1/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda, a l'IES Lluís de Peguera, la Xarxa d'Associacions de Famílies de les Escoles Públiques de Manresa (XAFEP Manresa) convida les famílies amb infants que han d'entrar a l'escola en el curs 2019-2020 a conèixer de primera mà les 13 escoles públiques de la ciutat i començar a preparar la preinscripció escolar.

Una part bàsica d'aquesta cita és Les Escoles en Família, espai de trobada entre famílies que han de fer la preinscripció escolar i famílies que ja tenen infants escolaritzats, acompanyades de les direccions de les escoles.

Quina escola triem? Com és cada escola? Hi estarà a gust el nostre fill/a? S'hi sentirà acollit? I nosaltres, com ens hi sentirem? Aquestes i moltes altres preguntes habiten i s'instal·len en les ments de les famílies abans de l'escolarització de les seves criatures. Fer consultes, compartir dubtes i establir un contacte directe pretenen ser una ajuda per a les famílies a l'hora de triar escola pels menuts.

Prèviament, amb el lema "Fem valer l'escola pública", hi haurà una xerrada a càrrec d'en Jordi Collet Sabé, educador social i professor de sociologia de la UVIC-UCC, sobre la segregació escolar i l'equitat educativa i també hi intervindran la pedagoga Agnès Torras i les direccions dels centres públics de Manresa, que explicaran com és l'escola pública a Manresa.

La jornada restarà oberta a tothom però es recomana formalitzar la inscripció Clicant aquí.



Hi col·laboren l'IES Lluís de Peguera, el Consell Comarcal del Bages, la FAPAC (Federació d'Associacions de Pares de Catalunya), La FAVM (Federació d'Associacions de Veïns de Manresa) i la Fundació Jaume Bofill.