Inversió d'1,5 milions d'euros a l'abocador de Bufalvent perquè funcioni 4 anys més

Al Parc Ambiental de Bufalvent, que acull l'abocador comarcal, s'han iniciat els treballs d'una nova fase del dipòsit controlat de residus, amb una inversió d'1,5 milions d'euros i una durada de les obres de 6 mesos.

La nova fase de l'abocador li donarà capacitat entre 3 i 4 anys, en funció de si el reciclatge continua augmentant i es pot reduir la quantitat de deixalles que es colguen.

Quan s'obre una nova fase de l'abocador, l'anterior, que ja està plena de residus, es clausura i es restaura paisatgísticament perquè tingui el mínim impacte sobre l'entorn.

El dipòsit controlat de residus que s'utilitza actualment es va obrir l'any 1999 i, des d'aleshores, s'ha anat treballant per zones, s'ha omplert un espai i s'ha clausurat quan ja era ple i se n'ha obert un altre. En aquests gairebé vint anys ha emmagatzemat a l'entorn 1,5 milions de tones de residus.

Es tracta d'una xifra que podria ser molt més baixa si tothom separés bé a casa els residus per ser reciclats i anessin a parar al lloc on els pertoca. Al Parc Ambiental de Bufalvent, a banda del dipòsit controlat de residus hi ha la planta de compostatge, les plantes de transferència, la planta de lixiviats i les oficines.