Jornada per ajudar les famílies a triar escola pública a Manresa

La Xarxa d'Associacions de Famílies de les Escoles Públiques (XAFEP) de Manresa convida les famílies amb infants per escolaritzar el curs que ve a conèixer de primera mà les 13 escoles públiques de la ciutat i començar a preparar la preinscripció en una jornada que tindrà lloc dissabte d'1/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda.

És la segona jornada organitzada perquè les famílies puguin tenir les direccions dels centres a l'abast.

Hi haurà un espai de trobada entre famílies que han de fer la preinscripció escolar i famílies que ja tenen infants escolaritzats, acompanyades de les direccions de les escoles per poder fer consultes, compartir dubtes i establir un contacte directe.

Prèviament, amb el lema «Fem valer l'escola pública», hi haurà una xerrada a càrrec de Jordi Collet Sabé, educador social i professor de sociologia de la UVIC-UCC, sobre la segregació escolar i l'equitat educativa i també hi intervindran la pedagoga Agnès Torras i les direccions dels centres públics de Manresa, que explicaran com és l'escola pública.