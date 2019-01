L'Estat posa traves a la declaració d'un testimoni protegit clau del cas Flors Sirera

L'Estat espanyol, i més concretament el ministeri d'Afers Exteriors, posa obstacles al fet que un testimoni protegit declari davant el jutge pel cas de la manresana Flors Sirera. Aquest gener ha fet 22 anys que la infermera va ser assassinada a Ruanda, on duia a terme tasques humanitàries amb Metges del Món. El cas l'instrueix l'Audiència Nacional a Madrid, encara que només parcialment, ja que una reforma que va impulsar el govern del PP per limitar l'anomenada justícia universal va desactivar una part del procés.

22 anys després de la mort de Flors Sirera i de 8 cooperants i religiosos més a Ruanda, ningú no ha respost pel crim. Continua impune. Sirera i els cooperants que estaven amb ella haurien estat testimonis de les massacres contra el poble ruandès per part de la cúpula política i militar del Front Patriòtic Ruandès (FPR), actualment al poder. Se sospita que per això van planificar el seus assassinat. Les investigacions i les instruccions judicials continuen, però molt lentament.

L'advocat que porta el cas, Jordi Palou-Loverdos, que va ser recentment a Manresa per participar al Memorial Flors Sirera, ha explicat a Regió7 que fa temps que es va al darrere de poder portar davant el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu una persona que havia treballat al Directori Militar d'Intel·ligència (DMI), l'equivalent als serveis secrets del règim ruandès, perquè declari com a testimoni protegit. «Treballava a intel·ligència i, per tant, sap moltes coses», afirma Palou, i la seva declaració podria ser clau. Però no és fàcil. «Des de fa mesos que intentem portar-lo i no hi ha manera. Exteriors ho està bloquejant», ha assegurat.

No és l'únic cas. També hi ha un altre testimoni protegit que en aquest cas viu exiliat en un país d'Europa «que hem de veure que pugui declarar. També és important perquè té coneixement de coses interessants». Segons Palou-Loverdos, «encara estem treballant amb testimonis protegits per portar-los davant el jutge». Alguns d'ells ja han prestat declaració al llarg dels darrers anys, des que va començar la instrucció del cas el 2005.

L'altre punt d'atenció de la instrucció judicial se situa a Sud-àfrica. El Govern espanyol ha sol·licitat diverses vegades, l'última l'any passat mateix, l'extradició del principal sospitós de l'assassinat de Flors Sirera, entre altres crims. Es tracta de l'exgeneral Kayumba Nyamwasa, que era mà dreta de l'actual president de Ruanda, Paul Kagame, i que va ser un dels caps del Front Patriòtic Ruandès (FPR). Se'l vincula en la planificació i realització d'atacs planificats contra la població civil, en desaparicions forçades i crims contra el dret internacional, que es calcula que van arribar a causar més de 800.000 morts.

Nyamwasa va fugir a Sud-àfrica a principi de l'any 2010, enemistat amb Kagame. Des de llavors ha estat l'objectiu de diversos atemptats. El Govern sud-àfricà li va denegar la petició d'asil. Segons l'opinió de Palou-Loverdos, «s'ha d'estar preparat pel que passi».

La setmana passada es va portar a terme el Memorial Flors Sirera per recordar la manresana.