Althaia lidera un equip internacional per millorar el diagnòstic del càncer de còlon

Millorar la detecció precoç del càncer colorectal i poder diagnosticar-lo amb més precisió és l'objectiu d'un treball de recerca internacional que lidera el servei de Digestologia de la Fundació Althaia de Manresa. En la investigació hi participen facultatius dels Estats Units, Europa i el Japó.

Precisament, el Japó és el model en el qual es va fixar el coordinador del projecte, el metge expert en diagnòstic endoscòpic d'Althaia Ignasi Puig. Arran d'un treball anterior que va coordinar ell mateix amb la participació de 17 hospitals espanyols, va concloure que la pràctica clínica habitual permet saber com s'han de tractar els pòlips detectats amb una colonoscòpia en el 87 % dels casos. En el 13 % restant els resultats eren incerts. «El que pretén aquest estudi és intentar resoldre aquest 13 % de pòlips».

El mateix Puig comenta que els pòlips es poden fer grans, degenerar i convertir-se en cancerígens. «Hi ha cops que sabem molt bé que és dolent i que s'ha d'operar, i també moltes vegades sabem que és benigne. Però hi ha situacions que no sabem ben bé si és una cosa o l'altra». Aquí és on entren en escena els japonesos. Utilitzen noves tecnologies que juntament amb l'expertesa dels professionals per manejar-les i interpretar els resultats permeten observar amb tots els detalls la superfície dels pòlips durant la colonoscòpia. Puig va fer la reflexió que, si «volíem millorar resultats, l'única possibilitat era anar al Japó i aprendre'n». I és el que va fer. Precisa que en la investigació no hi pot participar tothom. «Cal tenir l'equipament necessari i haver anat al Japó a formar-se. «En cas contrari estarem marejant la perdiu». Vuit endoscopistes d'Estats Units, Europa i també un del Japó es van formar específicament en el nou mètode i ara participen al treball d'investigació. Les companyies Fujifilm i Olympus han cedit a Althaia l'instrumental d'última generació per fer la recerca.

Puig explica que treure un pòlip degenerat per via endoscòpica pot generar complicacions com hemorràgies o perforacions. «A més a més, quan s'hagi acabat el procediment és molt possible que s'hagi d'operar igualment» si la patologia confirma que es tracta d'un pòlip dolent. Per això la importància de fer-ne un diagnòstic precís. En aquest cas el pacient seran remesos a cirurgia directament en comptes d'intentar l'extracció via endoscòpica.

«La finalitat de l'estudi és evitar treure pòlips degenerats inútilment i, també estalviar cirurgies. També veiem pòlips grans que enviem a operar pensant que són dolents i resulta que són benignes. Has assumit riscos innecessaris», assegura Puig. Amb el nou mètode de detecció «podem diagnosticar amb precisió aquests pòlips per poder escollir el millor tractament», diu.