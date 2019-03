Ple de gom a gom per escoltar l'advocat Cuevillas ridiculitzant el judici del procés

A la sala d'actes de la FUB de Manresa, aquest dimecres al vespre no quedava cap seient lliure, tots els laterals eren plens de gent dreta o asseguda a terra i a l'exterior mig centenar de persones intentaven seguir la intervenció de l'advocat de Carles Puigdemont i dels consellers destittuïts Clara Ponsatí i Lluís Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ridiculitzant el judici del Tribunal Suprem al procés independentista català.

Unes tres-centes persones van acudir a l'acte organitzat per l'ANC en la que era la seva segona xerrada a la ciutat en només vint dies. Cuevillas, després de cent cinquanta actes similars, no va venir a Manresa per donar cap novetat sinó a abonar la singularitat que suposa que, com ell mateix va dir, un advocat a les 8 del vespre parlant d'un judici tingui una requesta similar a la de La Trinca.

Cuevillas, economista i catedràtic de Dret Processal, havia de parlar de la visió internacional del judici, però la seva oratòria va desbordar àmpliament l'enunciat de l'acte. El que va fer Cuevillas va ser ridiculitzar des de múltiples fronts un judici que va insistir a dir que «no té res a veure amb les lleis processals».

Les irregularitats en les citacions, instrucció, transmissió de documentació, la interpretació restrictiva de lleis del segle XIX, la limitació d'aportació de documents visuals, els terminis «impossibles», els testimonis «que quan surten del guió marcat es perden» i, sobretot, un poder judicial amb un propòsit prefixat fan, des del seu punt de vista, que «el judici no tingui cap importància» perquè es tracta d'un «escarment» en tota regla «vestit de procés penal». Després de 35 anys exercint el dret, va dir que «els 34 anys anteriors no serveixen perquè ens han canviat el llibre. El que està passant no quadra amb el dret que coneixem. No té res a veure amb les lleis processals».

Va augurar una sentència amb penes d'entre 7 i 12 anys per conspiració per a la rebel·lió i que en uns 8 anys el cas arribarà a Estrasburg i quedarà en evidència que «no es tractava d'un judici sinó d'un càstig».

Cuevillas, cap de llista de Junts per Catalunya per Girona el proper 28-A, va lamentar que tot plegat posi de manifest que, ara, «els exèrcits no van amb tancs sinó amb punyetes».