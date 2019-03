El govern de Manresa retirarà l'estelada i el llaç groc si és requerit judicialment

L'equip de govern de CDC i ERC retirarà el llaç groc i l'estelada de la façana de l'ajuntament de Manresa si és requerit judicialment a fer-ho.

Aquesta va ser la resposta que va donar al ple municipal d'aquest dijous la portaveu del govern, Àuria Caus, a la proposició de la CUP que instava l'Ajuntament a mantenir la simbologia independentista als edificis municipals.

Només la CUP va votar a favor la moció que recordava al govern municipal que el 19 de juliol del 2011, es va aprovar per majoria absoluta una moció proposada per la Comissió 11 de Setembre (formada per la Fundació Independència i Progrés, Manresa per la Independència, Òmnium Cultural, CDC, CUP, ERC, RI i SI) i presentada pels grups municipals de CiU, ERC i CUP. La moció comprometia a adherir-se a la campanya «Penja-la i no la despengis fins a la independència», i a col·locar «de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de Manresa, entre aquests a la façana de l'edifici de l'ajuntament de la ciutat».

També, que el 16 de novembre del 2017 l'alcalde, Valentí Junyent, va llegir al saló de sessions una Declaració del Govern de CDC- ERC i dels grups municipals de la CUP, DM i del regidor Miquel Davins Pey, per la llibertat de les preses i els presos polítics. En aquesta declaració, l'Ajuntament de Manresa aprovava que «mentre hi hagi presos i preses polítiques, l'Ajuntament penjarà un llaç groc a la façana de l'edifici consistorial (plaça Major, 1) per reivindicar-ne l'alliberament». Per part del govern, Caus va defensar que ja s'havia demostrat a bastament el seu suport i compromís «amb les preses i els presos polítics i, evidentment, a reclamar-ne l'alliberament».

Precisament per això hi ha penjat el llaç groc a la façana de l'edifici consistorial, va afegir, i va advertir que «amb el que no podem estar de cap manera d'acord és que entre nosaltres ens posem la daga al coll». Caus va advertir a la CUP que «si l'objectiu és que les coses surtin bé hem de deixar de banda jugar a veure qui té més nassos. Pel bé del país el que cal fer és treballar d'una manera responsable pel que volem aconseguir. No vulguem prendre mal forçant la política de gestos i anem a fer política útil avançant units en allò important, de fons i que compartim i deixant de posar l'accent en les maneres de fer que ens poden diferenciar, encara que estiguem en període electoral».

Les paraules de Caus van provocar la irada resposta del regidor de la CUP Jordi Masdeu, que va demanar a CDC i ERC que «no ens feu signar més acords que, en realitat, no teniu cap intenció de complir».

Pel que fa a la resta de forces polítiques, el president del grup municipal del PSC, Felip González, va exhortar el govern municipal a seguir les recomanacions realitzades pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, de retirar de manera excepcional durant el període electoral els llaços grocs i les estelades dels edificis de la Generalitat.

El president del grup de Ciutadans, Andrés Rojo, va comminar el govern de la ciutat a fer exactament el contrari del que demanava la moció presentada per la CUP i a situar-se en el compliment de la legalitat per mantenir el respecte a la pluralitat ideològica de la població de Manresa.

El regidor de Democràcia Municipal, Ton Sierra, va recordar en la seva intervenció que tots els regidors del ple municipal fossin independentistes, sobiranistes o republicans havien jurat o promès la Constitució de l'Estat espanyol, encara que fos per imperatiu legal, per accedir al càrrec. Sierra va expressar la seva plena confiança en les decisions sobre els símbols que pugui prendre «el govern republicà de la nostra ciutat».