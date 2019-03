L'Ajuntament de Manresa obre una convocatòria per cobrir 10 places d'agent de Policia Local

L'Ajuntament de Manresa busca cobrir 10 places d'agent de la Policia Local. Des d'aquest divendres, 22 de març, i fins al 17 d'abril es pot presentar la sol·licitud per accedir a alguna dels llocs vacants. D'aquestes, 7 es cobriran pel sistema d'oposició lliure i per tant s'hi poden presentar totes les persones que compleixin els requisits, mentre que 3 són pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, i per tal s'adrecen a funcionaris de policies locals d'altres municipis o d'altres cossos de seguretat.

Requisits per aspirar a les places



Les persones interessades a accedir a les places per oposició lliure han de tenir 18 anys o més, disposar del títol de graduat escolar com a mínim, tenir una alçada mínima de 1.60 m (dones) o 1.65 (homes), tal com estableix la legislació per a aquest tipus de places, i estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i B.

L'Ajuntament de Manresa aposta per la presència femenina a la policia i per això el Pla d'Igualtat intern preveu diversos mecanismes. Entre altres propostes, per fomentar aquesta presència de dones als cossos policials a les bases d'aquest procés selectiu s'hi han incorporat mesures per garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes: possibilitat la realització de les proves a dones embarassades, hospitalitzades a causa de part o mares lactants.

Com presentar la candidatura



Les sol·licituds es poden presentar al Servei d'Organització i Recursos Humans de l'Ajuntament (Bruc 33-35, edifici La Florinda), de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h i dilluns a la tarda de 16 1 18 h; i a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (plaça Major 1, baixos), de dilluns a dijous de 8.30 a 18 h i divendres de 8.30 a 15 h. També es pot presentar la sol·licitud telemàticament.

Podeu consultar tota la informació, les bases de la convocatòria i la sol·licitud en aquest enllaç.