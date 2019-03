Nou pas per crear un espai lliure de 4.500 m2 a l'entorn de la fàbrica de l'Anònima

L'Ajuntament va fer ahir un altre pas endavant per fer realitat la creació d'un espai d'ús públic d'aproximadament 4.500 metres quadrats, equivalent a dues vegades la plaça de Sant Domènec, al Centre Històric de la Ciutat, a l'entorn de la fàbrica de l'Anònima. Un cop feta l'aprovació inicial el mes de gener, el Ple Municipal va aprovar provisionalment, al Ple Municipal d'ahir a la tarda, la modificació del POUM en l'àmbit de l'Anònima. Ara, la Generalitat, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, hi haurà de donar el llum verd definitiu.

La modificació del POUM arriba després de la signatura del conveni entre Ajuntament de Manresa i Endesa, el 9 de gener passat, que permetrà crear un gran espai d'ús públic a l'entorn de l'Anònima. L'acord farà possible reduir aproximadament 3.700 m2 de sostre edificable a l'entorn de l'Anònima i crear un nou espai d'ús públic obert als carrers adjacents, en una zona densament edificada i amb manca d'espais d'ús públic. El proper pas serà l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Un document que es preveu portar al ple d'aquest mes de gener.

La modificació del POUM planteja una nova ordenació de l'illa formada pels carrers Sant Salvador, Puigterrà de Dalt i Lluçà que permetrà l'esmentada reducció de l'edificabilitat en aproximadament 3.700 m2, dels 9.227 m2 que preveu el planejament vigent fins ara. Aquesta reducció permetrà un increment de l'espai d'ús públic de més de 1.200 m2, que se sumaran als ja previstos en l'anterior planejament i que permeten una superfície total d'ús públic d'uns 4.500 m2. Aquesta proposta de nova ordenació, a banda de generar un nou espai d'ús públic en ple Centre Històric, millorarà substancialment la qualitat de l'edificació privada prevista.

Pel que fa a l'edificabilitat, el planejament actual permetia 9.227 m2 edificables dels quals Endesa en tenia 8.242 i l'Ajuntament 985. A partir d'aquest conveni i la modificació del POUM, l'edificabilitat total de l'àmbit serà de 5.500 m2 a la parcel·la resultant propietat d'Endesa..



Esponjament d'una zona amb alta densitat edificatòria



L'àmbit objecte de la modificació està constituït per tres finques, incloses a l'illa formada pels carrers Puigterrà de Dalt, Sant Salvador, Llussà i Hospital. El POUM de Manresa preveia per aquest àmbit una ordenació en illa tancada, comunicada amb els carrers adjacents a través de dos passos oberts, mantenint l'edifici històric de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat, actualment qualificat com a equipament i que va ser seu d'Endesa a la Catalunya Central durant 120 anys i fins el març del 2014, quan la Companyia es va traslladar a les noves dependències situades a l'edifici modernista de La Catalana. Des d'aleshores, l'edifici, construït el 1883 sota la direcció de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa i que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local, és de propietat municipal.

L'Ajuntament de Manresa ha vist l'oportunitat de modificar el planejament d'aquest àmbit, pendent de transformació, amb la voluntat d'esponjar l'entorn de l'antiga seu de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat, situada en un punt del Centre Històric de la ciutat amb alta densitat edificatòria. La intenció és crear un gran espai d'ús públic que millori l'equipament de l'Anònima i l'entorn, i permetrà donar a l'edifici històric una major presència i visibilitat. També es vol millorar l'encaix de les noves edificacions i garantir l'execució de l'aparcament actualment previst en el subsòl.

L'acord amb Endesa, signat el gener, arribava després de més d'un any d'intenses negociacions entre l'Ajuntament i la Companyia elèctrica, propietària de bona part del sòl, i s'emmarcava en la voluntat de proposar mecanismes per a la revitalització del Centre Històric.