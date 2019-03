Primàries Manresa es presenta com el projecte polític més innovador de la ciutat

La candidatura de Primàries Manresa va celebrar aquest dijous el seu primer acte públic per presentar les 12 primeres persones que van a la llista i els debats oberts i participatius que ha programat durant 4 caps de setmana i que han de servir per elaborar el programa de cara a les municipals. Es va fer al pati del Kursaal i hi van assistir una quarantena de persones.

La llista ha sorgit d'un procés participatiu en què podia votar tothom qui s'hagués inscrit prèviament (vegeu Regió7 del 24 de febrer). Hi van participar 223 persones. Entre tots els candidats, Marc Olivé és qui va obtenir més vots i qui encapçala la candidatura. El segueixen Arnau Padró, Josefina Casals, Joan Gil, Rosa Maria Hernández, Pere Vinyals, Carles Chavarria, Olga Rodríguez, Josep Maria Llobet, Marta Sánchez, Jorge Pulido i Ewerton Medeiros.

«Som el projecte polític més innovador de la ciutat que es presentarà a les eleccions municipals del 26 de maig», va dir a l'acte el candidat a l'alcaldia, Marc Olivé. «És realment ciutadà, obert a tothom, al marge de les dinàmiques habituals dels partits i només d'obediència a Manresa, als seus veïns i als interessos de la ciutat», va assegurar. També va dir que «som una candidatura que no s'avergonyeix de dir que és independentista».

Al faristol hi havia un cartell que deia «La República comença aquí», i al costat, una estelada. Al pati del Kursaal també hi havia repartits quatre plafons perquè la gent hi apuntés les seves propostes. És el següent pas de Primàries Manresa: debats participatius per elaborar el programa electoral. Es dividiran en 4 eixos temàtics. El 30 de març a l'Ateneu La Vinyeta es parlarà de Govern obert. El 6 d'abril a l'associació de veïns de la carretera de Santpedor, del tema Persones. El 13 d'abril, de Prosperitat a l'associació veïnal del Passeig i Rodalies; i finalment, el 27 d'abril es debatrà sobre Habitabilitat al Col·legi de Periodistes. Totes les sessions es faran al matí i hi haurà experts en cada tema perquè dinamitzin el debat.