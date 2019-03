«Si les dones no fossin tolerants a la malaltia, la població s'hauria extingit». La malaltia és la tuberculosi i qui va deixar anar, ahir, aquesta sentència va ser el manresà Pere-Joan Cardona, metge, especialista en Microbiologia i Parasitologia, investigador, cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol de Badalona i, segurament, una de les persones del món amb més coneixement de la tuberculosi. Aquest dijous, ho va demostrar en la conferència de cloenda de la 10a Jornada de Geriatria del Bages.

Cardona va repassar l'evolució de la relació entre la tuberculosi i la humanitat des del paleolític fins als nostres dies amb dades publicades i altres que tot just ara s'han descobert, com que les dones són més tolerants a la malaltia. «La tuberculosi és cosa d'homes», va afirmar l'investigador. Per què? Encara ho estan esbrinant.

Segons el darrer informe de l'OMS, la major incidència és a partir dels 65 anys, amb un 67% els homes i un 33% les dones. Basant-se en això, va aconsellar als professionals assistents a la seva conferència sobre «Tuberculosi i vellesa. La importància de la malaltia crònica» que la tinguin molt en compte quan tractin una persona gran perquè un humà es pot reinfectar múltiples vegades, de manera que els que quan eren joves «es van curar a la brava» no vol dir que no puguin recaure. Va demanar mirar al Japó, el país amb la població més envellida, on la major part de les persones afectades tenen més de 70 anys, com un mirall.

L'investigador, pare d'una vacuna i d'un probiòtic per lluitar contra la tuberculosi, s'hi va referir com a «la gran assassina de la humanitat», que «en 200 anys ha matat 1.000 milions de persones» i va avisar que «augmentarà» perquè la gent viatja més i és més fàcil el contagi. «L'erradicarem? Sí, el dia que no n'hi hagi ni un cas».

Una jornada necessària

A la cloenda de la jornada, amb un centenar d'inscrits i que va incloure dues interessants taules sobre voluntats anticipades i l'atenció del pacient d'edat avançada a Urgències, Manel Jovells, director general d'Althaia, que l'organitza amb Sant Andreu Salut, en va destacar la consolidació, la necessitat de fer-la, i la demostració de la importància del treball multidisciplinari. En aquest sentit, es va demanar «quan hi haurà un ministeri de Salut i Serveis Socials». Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, va felicitar l'equip organitzatiu i va recalcar la importància d'estar al dia en un món en constant canvi. Mercè Rosich, regidora de Gent Gran i Salut, va insistir en la idea de Jovells quant a la necessitat d'estrènyer el lligam entre serveis socials i salut.