A Google Maps la plaça Espanya de Manresa es diu de la República

L'aplicació Google Maps ha batejat la plaça Espanya de Manresa com a plaça de la República. És el nom que fa un any li van posar col·lectius de l'Esquerra Independentista de Manresa a més a més de l'ANC i el CDR en una acció simbòlica perquè oficialment no ha canviat de nom. Google, però, sembla que s'ho va agafar al peu de la lletra.

Si s'utilitza el GPS de Google Maps i es busca plaça Espanya l'aplicació hi condueix igualment, però a la pantalla hi apareix el nom de plaça de la República. També si es busca l'adreça de plaça de la República les indicacions et dirigeixen al mateix lloc. Segons les versions del mòbil i del seu programari, però, sí que apareix en alguns casos el nom de plaça Espanya. Aquest cas el va fer notar el president del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Manresa, Felip González, a l'últim ple municipal.

A la plaça no hi ha actualment cap indicatiu sobre el nom de la zona. Fa un any, a final de febrer del 2018, l'Esquerra Independentista de Manresa, la CUP, l'ANC, el CDR i Poble Lliure van organitzar un acte durant el qual van canviar la placa on deia plaça Espanya i que és en un dels extrems de l'edifici de Correus per una d'igual amb el nom de plaça de la República. Unes 200 persones van participar en el canvi de nom simbòlic. Al cap de dos dies la placa va aparèixer esmicolada. Però encara hi és, i tot i que no s'aprecia el nom sencer perquè està partida pel mig, sí que s'intueix que hi diu plaça de la República.

Els organitzadors de la convocatòria per canviar el nom de la plaça van argumentar que l'acte tenia com a objectiu «retirar un dels últims vestigis franquistes» de la ciutat, «però sobretot celebrar l'arribada de la República». Van recordar, també, que de tots els noms de carrers que es van canviar l'any 1939 amb l'entrada dels nacionals, només el de plaça Espanya continua vigent. Abans de la guerra es deia plaça de Francesc Macià. El col·lectiu va reclamar que «una plaça tan cèntrica i carismàtica» ha de tenir un «nom més adient a l'època que no sigui herència del franquisme violent».

La CUP també va intentar que es canviés el nom de la plaça en un ple municipal amb una proposta que no va prosperar.