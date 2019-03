L'Ajuntament insta el Govern de la Generalitat a ampliar les bonificacions de l'autopista

Sense cap vot encontra, CUP i Ciutadans es van abstenir, el ple va aprovar instar el Govern de la Generalitat a augmentar les bonificacions de l'autopista C-16 de tal manera que aquelles que ara s'apliquen en unes hores determinades dels dies laborables es facin extensibles les 24 hores del dia de tots els dies laborables. La mesura forma part d'una bateria de demandes a les administracions superiors per tal de millorar el transport per carretera i per ferrocarril amb l'àrea metropolitana.

La petició d'augmentar les bonificacions de l'autopista no impedeix que en la mateixa moció també s'insti el Govern de la Generalitat a estudiar el desdoblament dels trams de la C-55 que siguin necessaris, i que es prioritzi el que va des de Manresa fins a Castellbell i el Vilar si -amb les diverses actuacions portades a terme en els últims anys- la reducció de trànsit a l'esmentada carretera no és suficient per garantir la seguretat i la competitivitat de la via en algun tram, com ja es va aprovar en aquest ple el gener del 2014.

Una altra petició a la Generalitat va ser promoure un abaratiment dels abonaments mensuals i trimestrals per al transport de viatgers que els facin molt més competitius davant d'altres tipus de bitllet com són la T-10, així com un canvi urgent de zona tarifària perquè el transport públic sigui un mitja eficaç i econòmic de desplaçament.

Pel que fa a les peticions cursades al Govern de l'Estat, una va ser instal·lar de forma molt urgent el sistema de bloqueig automàtic en via doble banalitzada (BAB) al tram Manresa-Terrassa, i posteriorment, el Sistema Europeu de Gestió de trànsit (ERTMS) tal com es van comprometre davant dels alcaldes i representants de la comarca a la trobada que va tenir lloc al ministeri de Foment el passat 26 de febrer.

L'altra, instar, de nou, el govern de l'Estat espanyol a fer les inversions necessàries a la línia R4 de Rodalies per tal d'oferir un servei competitiu, eficient i segur que uneixi Manresa amb Barcelona en menys d'una hora.

Moció accidentada

La bateria de peticions es va aprovar després que el govern municipal, PSC, DM i el regidor Miquel Davins presentessin una esmena de substitució a la moció de DM que vehiculava les propostes plantejades per la Plataforma No Més Morts a la C-55 i Primàries Manresa.

Fina Casals, membre dels dos col·lectius, va intervenir al ple municipal i va lamentar que el que s'aprovava desvirtuava la moció original. En un comunicat posterior, Primàries es mostrava en desacord amb prioritzar les bonificacions i a tornar a estudiar desdoblaments de la C-55 que el que cal és executar.