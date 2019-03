L'Ajuntament de Manresa vol que l'adreça postal dels jutjats sigui plaça de l'1-O

Malgrat el vot en contra dels grups municipals del PSC i Ciutadans i l'abstenció de la CUP i el regidor Davins, l'equip de govern de CDC i ERC -amb el suport de DM- va aprovar en el ple de dijous designar l'espai que dona accés als jutjats de Manresa plaça de l'1 d'Octubre. En el tràmit de fer efectiva la decisió, el govern municipal «mirarà si és viable que els jutjats puguin canviar la seva adreça actual per la de plaça 1 d'Octubre». Això comportaria que tota la correspondència en comptes d'arribar amb l'adreça al carrer Arbonés 29-39 ho fes a la plaça 1 d'Octubre.

La regidora responsable del nomenclàtor, Anna Crespo (ERC), va defensar la decisió perquè es tractava «d'un bon espai. El lloc adequat perquè és allà on s'imparteix justícia». Per a Crespo, la decisió «té tot el sentit, perquè és allà on hem anat a manifestar-nos i a buscar justícia».

El president del grup municipal de la CUP, Jordi Garcés, va argumentar l'abstenció de la seva formació perquè una decisió com aquesta «s'hauria d'haver obert a la ciutadania».

Precisament, el dia abans de la celebració del ple el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa va demanar a l'equip de govern que retirés aquest punt de l'ordre del dia i que obrís un procés participatiu per tal que fos la ciutadania la que decideixi on ha d'anar aquesta plaça. Per al CDR, l'espai escollit «és una manca de respecte» perquè ni tan sols no és una plaça. A més, també consideren que és una irresponsabilitat situar l'espai davant d'uns jutjats on no s'estan investigant degudament els casos de violència policial precisament del dia 1 d'octubre. Garcés va afegir que, a banda de no ser un espai cèntric de trobada, estava presidit per la bandera espanyola.

El president del grup municipal del PSC, Felip González, va assegurar que la decisió era «el primer precedent de posar un nom al nomenclàtor de la ciutat sense unanimitat, com a mínim aquest mandat». Per al polític socialista, tenint en compte que la votació de l'1 d'octubre «no va ser un referèndum, el que commemorarà la plaça serà el fracàs de la política».

El president del grup de Ciutadans, Andrés Rojo, va dir que el que s'estava fent era oficialitzar un espai de la ciutat com «un lloc de desacord» i recordar «un dia trist». Va afirmar que els representants polítics «estem per guarir ferides i no per aprofundir-les» i va lamentar que es portés a terme a la ciutat una nova acció «excloent».