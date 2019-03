Roger Torrent reuneix els candidats d´ERC del Bages a les municipals, a Manresa

El President del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha posat aquest dissabte al migdia somrient enmig dels candidats d'Esquerra a les pròximes municipals. L'escenari triat per fer una de les fotos de campanya ha sigut la basílica de la Seu de Manresa. Al portal més monumental, el de Sant Antoni, que dóna a la plaça de la Reforma. A les escales, una quarantena dels números 1 i 2 de les candidatures al Bages d'ERC han protagonitzat la sessió de fotos.

«On poso les mans?» o bé «on hem de mirar?» han sigut les preguntes més habituals que han fet els candidats al fotògraf, que els ha respòs que tiraria moltes fotos «perquè sempre surt algú amb els ulls tancats». El bon humor ha sigut la tònica la tònica del matí. Gràcies en bona part a qui ha dut la batuta de la sessió, el president d'Esquerra a Manresa, Ramon Fontdevila, que és qui ha donat les instruccions d'on mirar, els gestos que havien de fer, el posat i com s'havien d'expressar . Tot amb molt bon humor.

L'acte ha servit per destacar «que som un partit municipalista que estem al costat dels nostres veïns i veïnes per millorar la seva qualitat de vida», segons ha dit la candidata a l'alcaldia de Sant Vicenç de Castellet i membre de la Mesa del Parlament, Adriana Delgado. Juntament amb l'alcaldable de Manresa, Marc Aloy, i l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, han ocupat la primera fila.

Delgado ha remarcat que «a més a més de fer republicanisme des dels municipis», s'han aconseguit unes llistes «transversals, plurals i amb gent amb moltes ganes de treballar pels nostres municipis», encara que «hem de treballar perquè hi hagi més dones que encapçalin les llistes». Ara n'hi ha 8. També ha destacat la joventut dels candidats. 7 tenen menys de 35 anys, ha dit. Esquerra és present, de moment, al 85 % dels municipis del Bages.

El candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Manresa., Marc Aloy, ha afirmat que la imatge dels candidats «reforça la imatge d'unitat i força», i ha remarcat que sovint la relació entre Manresa i la comarca no ha estat prou fluïda. «A Esquerra tenim claríssim que la capital sense la comarca al darrera no ho és, i sense uns municipis que no sentit representats per la capital, tampoc no es pot teixir el territori».

El president del Parlament, Roger Torrent, és aquest dissabte al Bages per presentar diversos candidats. A Manresa ha assegurat que «comencem un cicle electoral fonamental, important i imprescindible per continuar en el camí dels objectius polítics que ens hem marcat com a país i que va néixer l'1-O». Ha dit que és «imprescindible que ens mobilitzem» perquè «no n'hi ha prou amb el que hem fet fins ara». Per a Torrent, «ens hem de mobilitzar massivament per aturar l'extrema dreta i el feixisme, i per construir l'opció política republicana al nostre país que condicioni els propers escenaris polítics».