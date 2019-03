Un centenar de dones marroquines es manifesten a Manresa contra la islamofòbia

Prop d'un centenar de dones marroquines es van manifestar en contra de la islamofòbia ahir al centre de Manresa. Volien condemnar, amb aquesta acció de protesta, l'atemptat que va tenir lloc la setmana passada a Nova Zelanda, quan un terrorista d'ultradreta va entrar en una mesquita i va matar 50 persones. La manifestació va agafar de sorpresa moltes persones que ahir a la tarda passejaven pel centre de la ciutat, en sentir proclames de condemna als actes terroristes en nom de la religió.

A la manifestació hi havia mar-roquines perquè estava convocada per l'associació de dones mar-roquines Al-Noor, que va decidir convocar un acte de protesta davant el que consideren «un atac perpetrat des del terror». En el manifest que es va llegir just abans d'iniciar la marxa pels carrers del centre de la ciutat, es va emfatitzar que «el terror no pertany a cap religió» i que, per sobre de les divisions, «tots som humans».

Primer va intervenir la presidenta de l'entitat, Khadija El Bachiri, i després una representant de l'associació. Una nena va llegir, també, un text de condemna a l'atemptat i va dir que «els terroristes que diuen fer atemptats en nom de la la religió no representen els musulmans».

El punt de sortida de l'acte de protesta va ser la plaça Major i, després, les manifestants es van dirigir a la plaça de Crist Rei, passant pel carrer de Sant Miquel, la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça de Sant Domènec i el primer tram del passeig de Pere III.

La manifestació estava encapçalada per una pancarta de la mateixa entitat de dones marroquines, però també n'hi havia una altra firmada per la PAHC (Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme) del Bages.

Entre les manifestants també es van poder veure alguns nois joves d'origen magribí, però eren molt pocs. Hi havia dones adultes i algunes noies joves. Al llarg del recorregut es van escoltar proclames com «no a la islamofòbia», «no al terrorisme» i «amor per a tothom i odi per a ningú». No és la primera vegada que l'associació Al-Noor protagonitza una acció de protesta al carrer.