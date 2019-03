La Fira Republicana constata l´interès per les assegurances i la banca ètica

El personal de Fiare Banca Ètica no parava d'atendre visitants interessats a saber com funciona aquest banc cooperatiu. La segona edició de la Fira Republicana de Proximitat, que es va celebrar ahir a la plaça Sant Domènec, estava centrada en la banca i les assegurances. Els organitzadors del certamen constataven, davant el volum de persones que anaven als estands, que hi ha un interès dels ciutadans per, com a mínim, informar-se sobre la banca ètica i les companyies asseguradores que només operen al país.

En el certamen també hi era present la cooperativa Opcions, que ofereix als clients un servei de canvi de companyies a empreses de proximitat i al sector de la banca ètica. «Cada cop hi ha més persones que creuen en les empreses èticament responsables i volen que el seu consum repercuteixi en impactes positius a la societat», explicava a aquest diari el responsable de les relacions amb entitats de la cooperativa Opcions, Theo Insua. «El que fa sobretot que cada cop la gent s'interessi més per la banca i les assegurances ètiques és que, amb els bancs tradicionals, no se sap on van els diners. No és només una qüestió del canvi de la seu social de les grans empreses. Hi ha moltes més qüestions importants», afegia.

Amb la introducció de nous sectors a la Fira Republicana, la segona edició va tenir més estands que l'anterior. N'hi havia un total d'onze, mentre que en el certamen celebrat a l'octubre n'hi va haver sis. En total, ahir hi eren presents dos negocis del sector bancari i dues companyies asseguradores, a més de cooperatives i empreses de proximitat d'altres àmbits, com el de les telecomunicacions -amb l'empresa manresana Fibracat- i l'energètic. Les altes temperatures d'ahir també van propiciar que al centre de Manresa hi hagués molta gent passejant que, quan passava per la plaça, anava als estands per veure els serveis que oferien els negocis que hi eren presents.

«Dues entitats bancàries catalanes van treure la seu social de Catalunya. Davant d'aquesta realitat, la fira vol donar suport als negocis i les cooperatives del sector que estan apareixent», explicava el coordinador de la fira, Josep Heras. Els organitzadors constataven que, respecte al sector bancari, els visitants sobretot s'adreçaven a informar-se. «No és com altres sectors, com el de les telecomunicacions, que els clients poden fer un canvi de companyia en la mateixa fira. En aquest cas, els clients tenen compromisos amb els seus bancs, a través d'hipoteques o assegurances», afegia. La voluntat dels organitzadors, l'ANC i els CDR locals, és programar una nova fira d'aquí a sis mesos amb més empreses. «De cara a la propera edició, volem introduir el sector de l'alimentació», deia Heras.