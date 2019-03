Important fuita d'aigua a la carretera de Santpedor de Manresa

arxiu particular

Imatge de la fuita, ahir a la nit arxiu particular

Una canonada es va rebentar ahir a la nit i va provocar una important fuita d'aigua a la carretera de Santpedor, davant del número 69. La Policia Local de Manresa va rebre l'alerta a dos quarts de 10 de la nit, i a l'hora de tancar edició tècnics d'Aigües de Manresa encara estaven treballant per arreglar la canonada. Com a conseqüència d'aquesta incidència, Aigües de Manresa va haver de tallar el subministrament a carrers del voltant, però les fonts consultades no podien determinar ahir a la nit quantes persones es van veure afectades pel tall d'aigua.