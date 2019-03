L'espai de joves LGTBI s'estrena amb la finalitat de crear una xarxa en el col·lectiu

Membres del col·lectiu LGTBI alerten que encara perceben mirades incòmodes quan mostren afecte per una persona del mateix sexe als carrers de Manresa i de pobles del Bages. El nou espai de trobada de la ciutat per a joves LGTBI es va inaugurar ahir i neix, en part, com a conseqüència d'aquesta realitat. La iniciativa ha tirat endavant perquè era una de les principals reivindicacions que membres del col·lectiu van traslladar al SAI (Servei d'Atenció Integral) del col·lectiu LGTBI, que demanaven un punt de trobada amb la finalitat de crear xarxa entre el col·lectiu, compartir neguits, parlar obertament i organitzar activitats.

L'estrena ahir del nou punt de trobada LGTBI, que s'anomena Iris, va superar les expectatives de les promotores de la iniciativa, i és que hi van participar 25 persones. «Ens pensàvem que vindrien entre 10 o 15 persones, i per tant estem molt satisfetes de la resposta», explicava Gemma Franch, responsable, per part de l'Ajuntament de Manresa, del SAI. Les trobades d'Iris tenen lloc cada mes a l'Espai Jove Joan Amades.

«En la diagnosi que es va impulsar des de l'Ajuntament i el Consell Comarcal per conèixer la situació del col·lectiu, ja vam observar que, malgrat que sigui una realitat més acceptada i no hi hagi agressions físiques, és cert que hi ha persones que se senten cohibides al carrer a l'hora de mostrar afecte en espais públics», afirma, i indica que per aquest motiu «moltes persones consideraven que faltava un espai de socialització per conèixer gent en la mateixa situació i amb la qual compartir experiències».

Per la seva banda, la responsable del SAI per part del Consell Comarcal del Bages, Maria Majà, afegia que «feia falta un espai d'aquestes característiques perquè també és un manera d'apoderar les persones LGTBI». Ahir, les persones que van participar en les activitats de la inauguració, en primer lloc es van presentar, i posteriorment van poder escoltar la música de la formació Akelarre i Elane, grup que a través de les seves cançons parla de la diversitat afectiva, sexual i de gènere. De moment, hi ha activitats programades fins al juny.

La sessió inaugural va tenir la participació puntual de la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo, que va donar ànims als joves que van participar en la inauguració, i Albert Marañón, conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania. La iniciativa manté la confidencialitat dels seus participants i, per aquest motiu, no hi ha imatges de l'acte que va tenir lloc ahir a la tarda.