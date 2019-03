Regió7 amplia els seus premis amb un guardó específic per a ciència i tecnologia

Els veredictes dels premis anuals de Regió7 han coincidit tradicionalment a prestar una atenció especial als científics. Enguany, aquesta tendència queda formalitzada amb la creació d'una nova categoria dedicada específicament a ciència i tecnologia, que en aquesta primera edició obté el geòleg manresà Josep Maria Mata Perelló.



L'elenc que ha perfilat la decisió del jurat es caracteritza més que mai per la pluralitat, amb una primera figura internacional de la gestió esportiva (Pere Miró), una empresa líder en el sector dels components per a l'automoció (Denso), una artista que, a banda de la seva obra personal, s'ha distingit per la promoció de l'art modern (Roser Oduber), una iniciativa social de promoció de la cultura a través de la iniciativa veïnal i el suport municipal (Xarxa de biblioteques), una atleta berguedana que ja lidera la seva disciplina a escala mundial (Clàudia Sabata), i una periodista manresana que ha esdevingut la veu de la Catalunya Central a TV3. Tot combinat amb l'esperançador potencial de futur dels gua-nyadors del premi Tendències (vegeu desglossat).



El veredicte ha estat dibuixat per un jurat format per la major part dels membres del Consell Assessor de Regió7. N'han format part Alba Baltiérrez, Albert Cots, Àngels Freixanet, Anna Solsona, Enric Martí, Fèlix Noguera, Gonçal Mazcuñán, Jordi Singla, Jordi Vilaseca, Josep M. Descals, Ramon Segués, Valentí Martínez, Xavier Obradors i Marc Marcè.



Pel que fa als premis que concedeix el públic per votació a través de Regió7.cat (que es van fer públics en la mateixa web dimecres passat, quan es va tancar l'escrutini), enguany hi ha hagut una pugna molt disputada entre dues entitats que mereixen la victòria. La guanyadora ha estat la berguedana Grup Horitzó, que treballa per la promoció i la integració laboral de les persones amb problemes derivats de malalties mentals, així com també de les persones en risc d'exclusió social. Ha quedat en segon lloc, després d'un frec a fec, el PADES Bages, un servei d'atenció domiciliària amb la base a l'Hospital de Sant Andreu de Manresa i que coordina l'hospital amb personal propi i de l'ICS. És un dels serveis de salut més valorats pels ciutadans, que en destaquen la qualitat i humanitat.



En menys d'una setmana es van rebre 8.400 vots. Grup Horitzó n'ha obtingut finalment el 57,25%; PADES Bages va arribar fins al 41,47%; i el tercer candidat, l'esportista ceretà Kilian Jornet, en va rebre l'1,29%.



Pel que fa al premi Estrellat, amb què es retreu una actuació recriminable, ha estat per a Adif, l'empresa estatal responsable de les infraestructures de Renfe. Enguany, dos accidents han costat dues vides a la línia de Rodalies de Manresa. En el primer cas, per una esllavissada atribuïble plenament a la infraestructura; en el segon cas, la causa concreta encara no s'ha aclarit públicament. En tot cas, ha estat raó suficient per obtenir una votació massiva dels lectors, que han triat Adif amb el 72% dels vots. Ha quedat al seu dar-rere l'Abadia de Montserrat, enguany sotmesa a un escàndol d'abusos sexuals a menors, amb el 24%; en tercer lloc, amb el 3,9%, el PTB, la ja dissolta societat público-privada que havia d'impulsar l'economia bagenca i ha quedat en no-res. La terna que se sotmet a votació és decidida pels caps de la redacció de Regió7.