29 propostes ciutadanes passen a la fase final del Pressupost Participatiu

El Pressupost Participatiu 2019 que impulsa l'Ajuntament de Manresa entra a partir d'ara en la seva fase més decisiva amb la selecció de les projectes finalistes que podran ser votats pels ciutadans i ciutadanes de l'1 al 28 d'abril. Com a les passades edicions, s'escolliran un mínim de quatre projectes i s'hi tornaran a destinar 200.000 euros dels pressupost municipal.

Durant el procés d'aquesta edició s'han rebut un total de 37 projectes. Després de la valoració tècnica i política, dels 37 projectes se n'han seleccionat 29, dels quals 13 són d'entitats, 7 de persones a títol individual i 9 presentats per col·lectius de joves.

Pel que fa als àmbits temàtics, d'aquests 29 projectes seleccionats, 6 estan relacionats amb parcs i zones verdes; 5 són de via pública; 5 d'esports, 5 de mobilitat i altres, 4 de joventut i serveis a les persones; i 4 de Cultura. Els projectes seleccionats són aquests:



Via Pública

Endreçar el terraplè del carrer de l'Arquitecte Montagut. Associació de veïns i gent gran de la Sagrada Família. 50.000 euros.

Millorem l'accessibilitat a l'escola Bages. AMPA Escola Bages. 50.000 euros.

Arranjament de dos camins a la zona de les Farreres. Cèlia Capell Castellà. 49.867,65 euros.

Piscines d'estiu. Alumnes de 2c de l'Escola La Salle. 50.000 euros.

Circuit d'skate al solar de Cal Gravat. Associació de veïns de Cal Gravat-Bufalvent. 50.000 euros.

Parcs i zones Verdes

Vine a jugar al Parc del Casino (2a fase). Anna García, Cèlia Figuls i Sara Pio. 50.000 euros.

Millora dels paisatges de les entrades de Manresa. Xavier Expósito Moltó. 50.000 euros.

"Parc del Castell", espai de lleure familiar. AAVV Passeig i Rodalies-Vic-Remei-Cal Gravat i Associació Astrònoma de Manresa. 50.000 euros.

Millorem el parc infantil dels Panyos. AVV Valldaura. 50.000 euros.

Arranjament del parc infantil del Museu de la Tècnica. AVV Ctra. de Santpedor. 50.000 euros

Creació d'un passeig verd a Can Font. AVV del Poble Nou. 50.000 euros.

Joventut i serveis a les persones

Millorem instal·lacions socials! Parlament Verd IES Lluis de Peguera. 50.000 euros

Gènere-m informació. Alumnes ASC, IES Guillem Catà. 50.000 euros.

Volem una trobada entre instituts. Consell d'Adolescents. 50.000 euros.

Manresa inclou. AMPANS i CR TEA CC. 12.120 euros.

Esports

Més pistes de bàsquet / futbol. Alumnes de 4B de Lacetània. 50.000 euros.

Volem fer esport sense perill. Veïns Divina Pastora. 49.999,62 euros.

El bicipark de Manresa: aparca i vés. Montepio de conductors de Manresa-Berga. 50.000 euros.

Millora de l'skate park del Congost. Alumnes de 2A de La Salle. 50.000 euros.

Manresa, inclusiva també amb l'esport!. Manresa Rugby Club – Secció Weelchair Rugby.

Mobilitat i altres

Manresa a pas segur. Montepio de Conductors de Manresa-Berga. 50.000 euros.

Wifi i espais de connexió comunitaris. Alumnes de 2B de La Salle. 50.000 euros.

Millorem la protectora de Manresa. Alumnes 4C Lacetània. 50.000 euros.

Encaminaments, guals i camins, per a persones grans o discapacitades. Grup Gimma. 50.000 euros.

Ampliació i manteniment de la xarxa de mobilitat sostenible. Grup de pares i mares que utilitzem bicicleta. 50.000 euros.

Cultura

Recuperem la seu social de l'entitat. Associació Cultural Casa d'Andalusia de Manresa. 10.700 euros.

Àgora social. Alumnes Animació Socioculatural, IES Guillem Catà. 50.000 euros.

Mercat de música morta de Manresa. Música Morta. 49.950 euros.

Manresa, destinació turística internacional. Josep Abadal i Soler. 50.000 euros.

Exposició itinerant i acte públic



L'Ajuntament de Manresa iniciarà a la sala de la Plana de l'Om, la fase informativa per donar a conèixer els projectes seleccionats que s'allargarà fins al 27 d'abril, amb una exposició itinerant a diferents espais de la ciutat.

Aquesta mostra expositiva es podrà veure a:



26 març al 5 d' abril, Sala Plana de l'Om

6 d'abril, Pl. Sant Domènec

8 – 12 d'abril, al pati del Kursaal

13 d'abril, Pl. Crist Rei

15 – 23 d'abril, Complex del Congost

23 – 26 d'abril, Ajuntament de Manresa

27 d'abril, Pl. Sant Domènec



L'acte públic per defensar els projectes tindrà lloc el dijous 4 d'abril, a les 6 de la tarda, a la Sala d'Actes FUB2. Durant l'acte les entitats i ciutadans proposants explicaran els seus projectes i el públic assistent tindrà l'oportunitat per fer-los preguntes i resoldre dubtes.

Com en l'edició de 2018, s'editarà un llibret que recollirà totes les propostes i es farà arribar a totes les llars i equipaments municipals. També es mantindrà un debat on line per tal que la ciutadania pugui exposar els seus arguments en relació a cadascun dels projectes.



Votacions de l'1 al 28 d'abril

El període de votacions serà de l'1 al 28 d'abril, que es podrà fer de forma telemàtica a través del web municipal i l'App Viu Manresa. A més s'habilitaran punts presencials de votació que seran els següents:



De l'1-26 abril, a l'OAC i al pavelló del Congost

De l'1-11 abril i del 23-26 d'abril al Quiosc de l'Arpa

El 6 i 27 d'abril, a la plaça Sant Domènec

El 13 d'abril, a la plaça de Crist Rei



La novetat d'enguany és que s'habilitarà un punt d'informació i votació estable durant totes les tardes del mes d'abril al Quiosc de l'Arpa.

La presentació de resultats finals amb els projectes més votats serà el dilluns, 29 d'abril, en una sessió oberta a la ciutadania. En aquest acte es donarà a conèixer la llista ordenada de major a menor nombre de vots, en la qual hi figurarà el cost econòmic de cada actuació proposada. Les propostes escollides seran per ordre de la llista fins que s'esgoti la quantitat econòmica global (200.000 euros).

Com l´any passat, per fomentar la participació de les persones joves en els assumptes públics podrà votar qualsevol persona de més de 12 anys empadronada a Manresa.