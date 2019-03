El barri del Poble Nou reuneix 15 colles geganteres a la seva festa major

El barri del Poble Nou de Manresa va viure ahir un dels dies àlgids de la seva festa major amb la 29a trobada de gegants. Hi van participar 15 colles d'arreu de Catalunya. Un altra de les novetats d'enguany és que la majoria d'actes s'han celebrat a la plaça Mossèn Vidal, al cor del Poble Nou, i no al pati de l'Escorxador com fins ara, que és on l'entitat veïnal hi tenia la seva seu. «La gent ha respost», assegurava el president de l'Associació de Veïns, Valentí Serra. Enguany la festa ha recuperat el pregó. Feia més de 50 anys que no n'hi havia. Va ser a càrrec d'alumnes del col·legi Ave Maria.