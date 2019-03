La fuita de dissabte a la nit a la carretera Santpedor de Manresa va deixar mitja ciutat sense aigua

La fuita d'aigua que es va produir dissabte a la nit a la carretera Santpedor de Manresa va deixar sense aigua mitja ciutat, segons han confirmat fonts d'Aigües de Manresa, malgrat que desconeixen la xifra exacta d'afectats. L'avaria es va produir al voltant de les 10 de la nit i operaris de la companyia van trigar unes dues hores en restablir el servei.

Avui mateix han començat les obres per reparar l'avaria, que va ser provocada per la rebentada d'una canonada davant del número 69 de la carretera de Santpedor. No se sap la durada de les obres. Els treballs serviran també per canviar una vàlvula que va quedar danyada a causa de la incidència i que havia continuat perdent aigua des de dissabte a la nit.

Alguns veïns han alertat els Bombers aquesta matinada que hi havia una fuita a la plaça de la Creu de Manresa, però la companyia ha assegurat que no es tractava d'una fuita sinó del líquid vessat a través de la vàlvula malmesa, una quantitat d'aigua «petita» que no ha arribat a afectar la via pública, segons responsables de l'empresa.