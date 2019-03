Apps per lligar: Tinder deslocalitza les relacions sexuals

«Viu al Garraf, és atractiva i té un grau en Química; m'agrada. Doctora en Enginyeria industrial de Barcelona i aficionada al teatre, segur que podem mantenir una conversa interessant; m'agrada. En el perfil diu que té gats a casa i que només busca nois alts, difícil avenir-se; no m'agrada». A una velocitat trepidant, els usuaris d'aplicacions per socialitzar escullen de forma virtual algú amb qui quedar en persona per lligar o buscar noves amistats més enllà del mateix municipi o, fins i tot, de la comarca. Tinder és la més coneguda, però n'hi ha tot un ventall de possibilitats i algunes aplicacions posen en contacte els perfils amb més afinitat.

L'era digital ha revolucionat la manera de conèixer noves persones i a la Catalunya Central molts usuaris utilitzen aquestes aplicacions per ampliar el cercle d'amistats més enllà de la comarca on viuen. La pregunta «estudies o treballes?» que s'utilitzava quan la gent coneixia noves persones, només, sortint un dissabte a la nit, ha quedat relegada als annals de la història. L'ús d'aquestes aplicacions és generalitzat i hi ha usuaris de totes les edats. Només cal descarregar-se algunes de les aplicacions per comprovar-ho. Però molts encara són reticents a explicar les experiències més enllà dels seus amics i, per aquest motiu, totes les persones que han participat en el reportatge ho han fet amb la condició de no donar el nom complet o, fins i tot, canviar-lo.

«Ja no faig servir el Tinder perquè hi trobava molts frikis que simplement volien sexe, però també vaig trobar gent molt agradable amb la que vaig congeniar», explica la Maria, una veïna de Berga de 42 anys. Diu que ha deixat d'utilitzar-lo des de fa uns mesos perquè, tot i trobar usuaris amb els quals mantenia amistat, considera que la distància, moltes vegades, «és una barrera per mantenir un lligam fort». I és que bàsicament tenia Tinder per conèixer homes de fora de la capital berguedana, ja que a la ciutat «tothom es coneix».

Sempre quedava amb nois si el perfil li resultava interessant. «Jo tenia clar que no em deixava guiar només per la foto, i sempre llegia els perfils. I si tot el text era coherent i em resultava atractiu, quant a caràcter, marcava un like», explica. Assegura que de vegades només quedava per conversar i passar una vetllada agradable, i en altres també tenia clar que era per mantenir relacions sexuals, si anteriorment veia que tenia afinitat amb el noi. Algun cop havia arribat a l'oficina de bon matí, havent dormit poc, perquè la nit anterior havia quedat amb algú. Dar-rerament, assegura, no hi trobava el que buscava i, per aquest motiu, es va donar de baixa.

Relacions passatgeres

La Montse, una berguedana de 35 anys que viu al barri de Sants de Barcelona, també ha quedat més d'una vegada amb nois que ha conegut a través d'aplicacions. Només queda amb usuaris que l'atrauen en les converses que manté en el xat de l'aplicació, i de vegades ha conegut nois «agradables», amb els quals ha mantingut un lligam d'amistat, tot i que també considera que les relacions que s'estableixen a través de les aplicacions són, molt majoritàriament, passatgeres. Amb Tinder, va tenir algunes decepcions. «N'hi ha que posen fotos de fa anys i quan hi quedo resulta que són calbs o tenen molt poc cabell. I a les fotos tenien molt cabell! Una vegada es va presentar amb xandall i suat, deia que havia anat a córrer. En aquests casos simplement mantinc una conversa curta, prenc alguna cosa i me'n vaig», explica. Va canviar Tinder per POF, que, segons explica, dona l'oportunitat de saber d'una manera més exhaustiva com són els altres usuaris a través dels perfils.

La Gemma, una veïna de Manresa de 36 anys, actualment té parella –que va conèixer al gimnàs–, però havia estat usuària de diferents aplicacions per lligar. «POF és l'aplicació que m'ha anat millor per conèixer gent perquè trobes usuaris més afins a la teva personalitat, però el registre es fa etern! I Happn fa gràcia perquè t'hi trobes persones que ja veus en el teu dia a dia, al gimnàs o a la feina. Precisament gràcies a aquesta aplicació, fa pocs anys, vaig estar sortint amb un noi durant mig any», afirma. Reconeix que hi ha algunes aplicacions, com Tinder, on hi ha «molt friki», i assegura que algunes amigues seves «pengen fotos amb estelades en els perfils per evitar que ultres espa-nyolistes els obrin conversa a l'aplicació».

Parelles de xarxes socials

Tot i que hi ha persones que es queixen que s'hi troben relacions massa efímeres, també n'hi ha que coneixen algú que s'acaba convertint en la seva parella. És el cas del Gerard de Manresa, de 34 anys, que des de fa poc viu amb la noia de l'àrea metropolitana que va conèixer a Tinder. Ell, que és enginyer i sempre ha treballat en el sector de l'automoció, treballava a Birmingham.

«Només l'utilitzava quan venia a Catalunya perquè si l'hagués conegut allà i hi hagués establert algun lligam, difícilment hauria tornat. Jo tenia clar que volia viure a Catalu-nya, i que l'experiència a l'estranger era temporal. En certa manera buscava algú d'aquí i així trobar l'excusa per tornar, i vaig conèixer diferents noies i vaig quedar amb més d'una. Però vaig congeniar amb la darrera que vaig trobar i ara és la meva parella. Tot i que no tenia com a objectiu trobar nòvia, sí que és cert que volia conèixer algú especial amb la qui hi hagués possibilitats de mantenir una relació afectiva», explica.

L'Albert és berguedà i té 36 anys, té un horari laboral complicat perquè treballa els caps de setmana. Difícilment coincideix amb els amics de tota la vida i surt poc els dissabtes a la nit, i ha vist en les aplicacions per lligar una nova manera de conèixer persones que, com ell, treballen el cap de setmana. «A vegades són infermeres, i per tant també tenen un horari laboral complicat, o autònomes que tenen més flexibilitat per organitzar-se la feina», explica. A part d'utilitzar Tinder, «perquè hi ha molts usuaris» també ha provat el Meetic, que és de pagament, i considera que en aquesta última és més fàcil conèixer persones perquè els usuaris tenen més clar que hi són perquè busquen noves amistats. «En realitat, és com si sortissis un dissabte a la nit i coneguessis algú, amb l'avantatge que, un cop quedes, ja el coneixes una mica. A part, he anat a veure noies de ciutats que no havia visitat abans. Així que ara conec millor el país», assegura.