Valentí Junyent presentarà el seu programa "Manresa: motor, centralitat i emoció»

L´equip de Junts per Manresa al Pou de Llum

L´equip de Junts per Manresa al Pou de Llum MERCÈ RIAL

La candidatura de Junts per Manresa, liderada per l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, presentarà aquest dijous, 28 de març, a les 19.30 h al Museu de la Tècnica, el programa electoral.

Sota el lema de «Manresa: motor, centralitat i emoció», les dotze primeres persones que configuren la llista exposaran breument les principals propostes d'un programa que ha estat elaborat en el decurs dels darrers mesos a partir de la suma del coneixement de la ciutat per part dels membres de la candidatura, i de l'experiència dels actuals regidors, que no continuaran però que han contribuït a forjar el nou projecte.

Segons els organitzdors, serà un acte íntim, proper, que també permetrà que el públic pugui preguntar als membres de la llista i resoldre qualsevol dubte.

Valentí Junyent, en la seva intervenció, parlarà del programa i donarà a conèixer 12 compromisos que es pensen complir si es guanyen les eleccions i es governa. El candidat exposarà els principals reptes que es volen dur a terme, després que el govern que ha liderat, ha aconseguit reduir considerablement els problemes econòmics que hi havia a l'Ajuntament quan hi va entrar al 2011.

Junts per Manresa ha elaborat un projecte ambiciós que està format per professionals amb molta experiència en els seus sectors laborals i que tenen molta il·lusió i ganes de treballar per la ciutat.