La via de Sant Ignasi canvia el seu gris habitual pel blanc dels arbres florits

La Via de Sant Ignasi de Manresa ha passat del seu gris habitual al blanc que hi han aportat les pereres de flor, un cop han florit, que hi han plantat amb la nova urbanització del carrer. La vegetació amb arbres que fan flor no ha sigut habitual a les obres que s'han fet els darrers anys al Centre Històric de Manresa. En la majoria de casos són places dures, i algunes amb arbres de fulles que no aporten color. A la Via de Sant Ignasi, però, hi ha una vintena d'arbres en plena floració que han fet que la primavera en aquest carrer sigui diferent de la dels darrers anys.

Les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi es van iniciar a mitjan l'any passat. Es van acabar de completar a principi d'aquest precisament amb els treballs de jardineria que són els que han aportat una nova visió en aquest sector.

Al tram que va de la plaça de Sant Ignasi fins al carrer Vidal i Barraquer, davant de les piscines municipals, és on han plantat la vintena de pereres de flor que ara han florit. En algunes fins i tot hi han fet un niu. Al Vidal i Barraquer, en canvi, s'hi han plantat tres fileres de plàtans a les voreres i al parterre central. Tots estan pelats. Entre aquests destaca el plàtan monumental que formava part de la històrica plataneda que hi havia al pati de les piscines i que està protegit pel catàleg d'arbres i arbredes de la ciutat.

Sota d'aquests plàtans també floriran al llarg de l'any espècies arbustives com la festuca, l'espiraea, la perovskia o el càrex.

No és habitual trobar arbres de flor al Centre Històric de Manresa. A les obres de reurbanització dels espais del Barri Antic, Escodines i Vic-Remei que s'han fet els últims anys hi predomina més el ciment que no pas la vegetació. A la plaça del Carme, per exemple, hi ha un arbre verd en un dels extrems, i dos més de pelats a l'altra banda tocant a la plaça Serarols, a més a més de les torretes de flors iguals que les que hi ha al Sobrerroca que ajuden a guiar el trànsit.

A la placeta de Sant Miquel també hi ha arbres de fulla, 5 en total. A la Plana hi ha l'Om que dona nom a la plaça, i a Sant Domènec hi ha una vintena d'arbres, alguns dels quals fan flors de color vermellós i altres de color blanquinós que fan companyia als plantats a la Fius i Palà.

Al carrer Alfons XII hi ha 8 arbres pelats al primer tram, en direcció a la plaça de la Reforma. Al segons, ja en direcció a la mateixa plaça és on es comença a veure el verd d'una vintena més d'arbres a banda i banda de la vorera. Alguns estan florits, però la majoria no han tret ni fulla. La nota de color a la plaça de la Reforma la posen els set arbres arbres de flors vermelloses que hi ha a la zona de jocs infantils.

A la Via de Sant Ignasi la vegetació agafarà més protagonisme quan continuïn les obres previstes en direcció a la carretera del Pont de Vilomara. La plaça del Remei deixarà de ser un aparcament empolsinat per donar pas a una zona verda. El mateix passarà a l'avinguda Bertrand i Serra, que serà un espai arbrat per a vianants.