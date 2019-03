Històries d'una perruqueria peculiar

E ls rulós ja no es porten tant com abans», afirma Verónica Martínez, responsable de la perruqueria Sant Andreu de Manresa, inaugurada el 3 de juliol del 2018 i que forma part del nou edifici que ha permès ampliar la residència Sant Andreu i traslladar el centre de dia a unes dependències més àmplies, al mateix carrer del Remei de Dalt. Martínez ja col·laborava abans amb Sant Andreu Salut. Aleshores, però, era ella la que anava a la residència i a l'hospital; ara, els usuaris van a la per-ruqueria i, si cal, Martínez i la seva ajudant, Cristina Rivera, els recullen de l'habitació i els hi tornen, si és que no ho fa algun familiar o auxiliar. Si són persones hospitalitzades o que reben cures pal·liatives, hi van elles.

A 1/4 de 11 del matí d'un dimarts, la perruqueria, que és mixta i oberta a tothom del barri i de fora que hi vulgui anar, és plena. Una de les clientes, que viu a la residència -la porta d'entrada queda davant per davant de la de la perruqueria-, és Marina Pujol, mare del conegut músic manresà Santi Arisa. Té 92 anys i molt sentit de l'humor. Fa broma amb la fotògrafa del diari; li diu que si li fa fotos «trencaré la càmera», i fa broma, en general, amb la vellesa i les limitacions i inconvenients que comporta, com ara que no hi senti per una orella i que per l'altra calgui cridar una mica: «Ai, se-nyor, tanta roba i tan poc sabó i tan neta que la volen». Pujol treballava de modista i vivia al carrer de Santa Llúcia.

«S'han modernitzat molt»

Mentre acaba d'arreglar un cap, Martínez explica que, no només no es porten tant els rulós com abans -aquella imatge típica de les iaies amb el cap ple de cilindres i cobert amb una ret- si bé encara en posarà a una clienta, sinó que les dones grans d'avui en dia s'han modernitzat molt. «Es fan de tot. Permanents, tints, metxes. Ha canviat molt», assegura. Avui, les clientes que hi ha opten per lluir el gris o blanc a la cabellera. De moment, cap home.

Al costat de Pujol s'espera que l'agafin la Maria Mercè Vila, de Sant Salvador de Guardiola. Té 80 anys i du agafat un coixí que li va regalar la família a la festa d'aniversari que li van fer l'any passat, amb fotos impreses dels fills en una banda i dels nets en una altra. Li van dir que el dugués sempre amb ella i no se'n separa. Vila, però, està un xic trista. Es va ferir i no pot caminar ni dibuixar. Ahir la van dutxar i avui s'ha vingut a pentinar. «Jo vaig estrenar la per-ruqueria», comenta. Va ser la primera. Diu que a la residència està molt bé -totes les clientes d'avui s'estan a la primera planta- però, és clar, «com a casa, enlloc», coincideixen ella i un parell més.

Teresa Casals té 90 anys. Va néixer a Castellgalí, a una hora caminant del poble. En una masia. Va ser setmesona. «Em van posar en una capsa de sabates del meu pare envoltada de cotó fluix». Va sobreviure, però diu que ha tingut sempre la salut molt delicada. L'han operat set cops i «he estat a punt de morir set o vuit més». Ella també va a la perruqueria cada setmana. Teresa Grau arriba després que Rivera acompanyi Conxita Chic a la seva habitació. Grau té 98 anys, és de Torà i se la veu que va molt valenta. Va a la perruqueria cada quinze dies; altres clientes, com Vila i Casals, cada setmana. Grau comenta que «és entretingut». Durant aquesta estona fan la xerradeta -tot i que avui estan callades perquè els imposa la presència del diari, confessen- i repassen les revistes del cor.

Els preus són ajustats i el negoci, del qual destaca una decoració molt atractiva, funciona a hores convingudes. A la perruqueria Sant Andreu s'hi pot accedir per dos carrers: pel del Remei de Dalt a peu pla i també pel Remei de Baix amb l'ascensor que hi ha.