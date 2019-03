La PAHC torna a exigir la dimissió dels regidors Santolària i Calmet

L'endemà del tens desnonament amb actuació policial al carrer de Lluís Argemí, de Manresa, la PAHC Bages ha titllat els fets de "vergonyants" i ha tornat a exigir la dimissió dels regidors Santolària i Calmet.

La PAHC ha recordat que la família es trobava, com tantes altres famílies a Catalunya, en una situació de dificultat econòmica que els impedia seguir cobrint les despeses del lloguer. El cas, que rebia un seguiment per part de les treballadores de Serveis Socials de la ciutat -que la PAHC considera que treballen amb uns recursos i unes eines totalment insuficients- era, com reconeix l'Ajuntament, a la Mesa d'Emergència de l'Agència Catalana d'Habitatge. I, malgrat que se'ls havia reconegut el dret a un pis des del setembre passat, i que per tant, estaven en procés d'obtenir-lo, el govern català va decidir executar igualment el desnonament enviant els antidisturbis del cos de Mossos d'Esquadra.

L'Ajuntament de Manresa ha estat fins ara, "incapaç d'intervenir per impedir la situació que es va generar a la ciutat i de preveure que caldria una solució provisional. És molt greu que després d'ejecutar-se el desnonament l'Ajuntament de Manresa no tingués cap solució per la Rachida i la seva família, vam haver d'ocupar l'Ajuntament durant hores per tal que aquest plantegés una solució, per altra banda considerem que l'actuació del consistori hauria d'anar força més enllà d'una setmana d'alberg, un pedaç que, com han reconegut diverses entitats socials de referència a Catalunya, no evita que les famílies enfrontin un sensellarisme evitable, i més en una ciutat on hi ha prop d'un 21% d'habitatge en desús".

Consideren que "la solució provisional doncs, arriba tard i amb un dany emocional i psicològic per a la família, i un desgast per a la ciutat que ja s'han produït".

"Intolerable" intervenció policial

En aquest sentit, la PAHC denuncia "situacions intolerables de la intervenció policial, com ara l'amenaça de detenció a una persona familiar de la dona desnonada, que patia un atac d'ansietat fruit de la situació angoixant. No podem ni volem acceptar l'absoluta inhumanitat que denota aquest fet. Denunciem també les ferides produïdes a un dels nostres companys en el moment de l'entrada dels Mossos d'Esquadra a l'edifici".

La PAHC vol advertir que la situació dels desnonaments a la ciutat és molt crítica i ho serà encara més en els mesos que venen. Segons l'informe social de l'Ajuntament de Manresa del 2018, unes 1.300 famílies es troben en risc en matèria d'habitatge o en situació -directament- d'emergència habitacional a la ciutat. A més a més, hi ha ha desenes de famílies que properament es trobaran en el seu quart o cinquè avís de desnonament, fet que les posa directament en un alt risc d'expulsió violenta de casa seva. Cal que l'Ajuntament expliqui com pensa prevenir que la situació de dilluns dia 25 es repeteixi, quines mesures hi pensa prendre i si aquesta vegada assumirà les seves responsabilitats i no amagarà el cap sota l'ala, despreocupant-se de les seves funcions mentre executen un desnonament a la ciutat.

Mesa d'emergència "inoperant"

No entenem que el govern municipal combini afirmacions sobre la seva manca de responsabilitat en un desnonament que la PAHC considera que es podria haver evitat, "amb una manca absoluta de crítica a l'actuació del govern català que, amb una mà atorga pisos de Mesa d'Emergència i, amb l'altra, executa el desnonament de les famílies a les quals ha reconegut el dret a aquests pisos. Remarquem que la Mesa d'Emergència es troba, ara mateix, absolutament desbordada i que hi ha famílies que fa 9 mesos que tenen un pis atorgat sense que aquest s'hagi materialitzat, convertint la Mesa en una eina inoperant. Exigim al govern català que assumeixi d'una vegada el conflicte amb la banca i els grans propietaris, per tal d'adquirir habitatges per la Mesa i començar a alleujar la crisi habitacional que patim a Catalunya".

La PAHC reitera la exigència de la dimissió de la regidora d'Acció Social i Cooperació Àngels Santolaria i del regidor d'Habitatge i Barris, Joan Calmet, ja que porten quatre anys sense impulsar polítiques efectives en matèria d'habitatge i protecció social. Són, a més, "responsables que les treballadores socials municipals no hagin vist augmentats els seus recursos i eines de forma proporcional a l'emergència social que estem vivint, i alhora ho són també, de no haver augmentat el parc públic d'habitatge, mesura imprescindible per poder fer front a la situació actual.

Sabem que els propers mesos seran clau per a la política institucional de la ciutat i d'arreu, i volem manifestar que PAHC Bages continuarem realitzant la feina que fem des de fa 6 anys, juntament amb tot l'entorn i xarxa que ens envolta, i ens assegurarem que la manca de polítiques socials i d'habitatge que van cristal·litzar en el desnonament d'ahir siguin ben presents en la ment dels manresans i manresanes".

És per això que emplaça a tothom que es vulgui sumar a la seva lluita o que tinguin qualsevol problema relacionat amb l'habitatge a participar de les assemblees els diumenges a les 17:00 a l'Ateneu Popular la Sèquia i de les accions, doncs "ara més que mai és l'hora de teixir aliances al carrer, de no callar i de combatre les injustícies d'un sistema capitalista, racista i patriarcal. Ens volen soles i ens trobaran juntes, si se puede!"