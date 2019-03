Es reprenen les obres dels nous accessos al Museu, encallades des de feia un any

Torna a haver-hi moviment d'obres a l'edifici del Museu Comarcal de Manresa, l'antic col·legi de Sant Ignasi. Ara fa poc més d'un any que els treballs dels nous accessos es van quedar a mig fer perquè l'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que els feia en considerar que no havia complert els terminis fixats. El projecte es va redefinir i es va tornar a licitar. Aquesta setmana hi han tornat a treballar. Aquest cop l'empresa que se n'ha fet càrrec és Constructora del Cardoner, de Manresa. El cost de l'obra que s'ha adjudicat és de 479.961,36 euros i el termini d'execució, de 4 mesos.

L'edifici del Museu no ha tingut sort des que el 2016 es van iniciar les obres per remodelar l'edifici, convertir-lo en un referent del Barroc a Catalunya i dignificar-lo amb el seu entorn, on s'han fet o es fan obres de millora com la Via de Sant Ignasi, el carrer Vidal i Barraquer o la Baixada dels Drets.

Les penúries van començar el novembre del 2017, quan es van haver de tancar la major part de les sales perquè s'hi van detectar problemes estructurals. Poc després els treballs dels nous accessos van quedar interromputs. Tot això va obligar a actualitzar el projecte i redefinir el pla director, que és el que ara s'ha posat en marxa. El Museu, però, continua tancat.

Els accessos



El projecte que ara es reprèn ha d'enllestir els nous accessos a l'edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi des de la nova plaça que és previst d'urbanitzar en el solar que, abans de 1936, ocupava l'església de Sant Ignasi i on, fins al 2015, hi va haver la Sala Ciutat. Permetrà accedir al claustre de l'edifici des de la nova plaça, claustre que es va restaurar en un dels primers treballs que es van dur a terme a l'edifici i que es vol convertir en un nou espai públic d'accés lliure per a la ciutat.

Els nous volums se situaran davant la paret mitgera que unia l'antic col·legi amb l'església, i que amb l'enderroc de la Sala Ciutat va quedar al descobert. Hi haurà espai de recepció i informació del conjunt de l'equipament i el vestíbul i l'accés al Museu Comarcal de Manresa.

Noves vistes



El projecte també proposa que el conjunt d'elements que resolen els nous accessos al museu formin un recorregut que generi vistes sobre els espais més significatius tant de l'edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi com de l'entorn urbà de la ciutat.

Així, la rampa proposada permet ascendir per l'espai de les voltes del claustre del Museu i transitar per un doble espai estret coronat per una volta de canó de l'entresòl de l'ala oest de l'edifici. Al mateix temps, es proposa que el recorregut ascendent per dins d'aquest volum-contenidor tingui vistes no només a l'espai públic proper sinó especialment cap a dos monuments destacats del patrimoni de la ciutat: la basílica de la Seu i la torre de Santa Caterina.

L'espai lliure que va deixar l'enderroc de la Sala Ciutat, on es fan precisament els nous accessos, s'acabarà urbanitzant i es convertirà en una nova plaça al costat de l'actual de Sant Ignasi amb la capella del Rapte al mig, on hi haurà motius ignasians. La previsió de l'Ajuntament de Manresa és que aquestes obres es puguin dur a terme el 2020.