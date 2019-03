Es reprenen les obres per fer els nous accessos al Museu, encallades fa un any

Torna a haver-hi moviment d'obres a l'edifici del Museu Comarcal de Manresa, l'antic col·legi de Sant Ignasi. Ara fa poc més d'un any que els treballs dels nous accessos es van quedar a mig fer perquè l'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que els feia en considerar que no havia complert els terminis fixats. El projecte es va redefinir i es va tornar a licitar. Aquesta setmana hi han tornat a treballar. Aquest cop l'empresa que se n'ha fet càrrec és Constructora del Cardoner, de Manresa. El cost de l'obra que ara s'adjudica és de 479.961,36 euros i el termini d'execució és de 4 mesos.

El projecte que ara es reprèn ha d'enllestir els nous accessos a l'edifici de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi des de la nova plaça que és previst d'urbanitzar en el solar que, abans de 1936, ocupava l'església de Sant Ignasi i on, fins al 2015, hi va haver la Sala Ciutat. El permetrà accedir al claustre de l'edifici des de la nova plaça, claustre que es vol convertir en un nou espai públic per a la ciutat.

S'edificaran nous volums davant la paret mitgera que unia l'antic col·legi amb l'església. Aquests nous volums, que encabiran un espai de recepció i informació del conjunt de l'equipament i uns espais de vestíbul i d'accés al Museu Comarcal de Manresa, pretenen formalitzar una nova façana –que esdevindrà el front principal de l'equipament- sobre la nova plaça. Els nous volums i la preservació de les petges de l'estructura de l'antiga església existents sobre la mitgera són els elements principals que configuraran aquesta nova façana principal.

El projecte inclou els treballs de construcció dels elements estructurals dels nous volums i d'una primera fase de tancaments.



Segona licitació de l'actuació



L'actuació dels nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi ja va ser licitada el 2017. El 20 de juny del 2017 se'n van iniciar les obres. El 13 de març del 2018, després d'un conjunt d'incompliments i demores en l'obra per part de l'empresa contractista, l'Ajuntament incoà la resolució del contracte de l'obra. Les obres, doncs, van quedar a mig fer. S'havia executat prop d'un 50 %.

Amb la represa dels treballs es preveu completar l'actuació del volum general dels nous accessos a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi. El projecte inclou així mateix tots aquells treballs necessaris per refer elements ja executats i que no van ser acceptats i, també, aquells treballs que es van incloure com a millores en la licitació de les obres anteriors.



Vistes sobre l'edifici i l'entorn



Es proposa que el conjunt d'elements que resolen els nous accessos al museu formin un recorregut que generi vistes obre els espais més significatius tant de l'edifici com de l'entorn urbà. Així, la rampa proposada permet ascendir per l'espai de les voltes del claustre i transitar per un doble espai estret coronat per una volta de canó de l'entresòl de l'ala oest de l'edifici. Al mateix temps, es proposa que el recorregut ascendent per dins d'aquest volum-contenidor tingui vistes no només a l'espai públic proper sinó especialment cap a dos monuments destacats del patrimoni de la ciutat: la basílica de la Seu i la torre de Santa Caterina.

La major part de les dependències del Museu Comarcal de Manresa continuen tancades al públic per problemes estructurals de l'edifici. Això va obligar a tancar bona part de l'edifici a finals del 2017. Les obres per reforçar l'estructura és previst que comencin abans de l'estiu. Es posaria així fil a l'agulla a un projecte que si es fes tot el que preveu el pla director acabaria tenint un cost de 7,6 milions i el convertiria en el museu referent del Barroc a Catalunya.