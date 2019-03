El tall del camí de Rajadell omple de cotxes el pas de terra per entrar i sortir del Congost

Pels volts de les 3 de la tarda d'ahir va quedar tallat el tram del camí de Rajadell entre el camí del Suanya (venint de l'eix Transversal) i a tocar del trencall del carrer de la Lemmerz (venint per la carretera a Sant Joan). Durant tres mesos no s'hi podrà transitar. A diferència dels camions de gran tonatge, els cotxes -i camions de menys de 3,3 tones– tenen una alternativa per anar a trobar l'eix (C-25): agafar el camí de terra -irregular i ple de sots- que connecta el Congost amb el camí de Rajadell. Ahir a la tarda, aquest pas, que ja és molt transitat els dies que hi ha partit de bàsquet, es va convertir en una autèntica carretera.

Al matí, a la zona afectada pel tall hi havia col·locats alguns cartells i, als vorals de la calçada, hi havia arraconades barreres New Jersey de formigó i tanques. El tall encara no s'havia efectuat. Malgrat que els operaris que hi havia al terreny van situar-lo a les 5 de la tarda, finalment es va poder executar unes dues hores abans.



La senyalització

Malgrat que hi ha molta senyalització, aquest diari va comprovar que a l'eix Transversal directament no hi ha cap indicació informant que el camí de Rajadell està tallat. Informació que sí que hi ha quan s'arriba a la petita rotonda situada a la sortida de l'eix per anar a Sant Joan. En aquest punt un cartell avisa que pel camí de Rajadell els camions no poden arribar a la Plana del Pont Nou perquè està tallat -han d'anar a buscar la sortida a Manresa pel Petrocat, seguir per la carretera de Cardona, el carrer de Francesc Moragas, la plaça del Mil·lenari i la carretera a Sant Joan. Sí que poden arribar per l'eix al camí del Suanya.

El cartell també informa que, en el cas dels cotxes, poden arribar a la zona del Congost per un pas alternatiu (el camí esmentat). Aquest camí ja el coneixen molts conductors acostumats a anar a la zona esportiva de Manresa. Ahir a la tarda, però, encara van ser més els que el van utilitzar. En alguns moments semblava una car-retera, amb la diferència que és de terra i molt irregular. La pols i els sots hi estan assegurats. A la connexió amb el camí de Rajadell s'ha condicionat un nou tram del pas per eliminar un gir molt tancat que calia fer fins ara per entrar-hi i sortir-ne.

A l'aparcament de terra que hi ha al Congost, just abans d'entrar en aquest camí, ahir a la tarda hi havia algun camioner despistat que demanava si hi podia passar. Com dèiem, hi poden transitar els que no superin les 3,3 tones. La resta farà bé de no jugar-se-la perquè l'espai que queda entre les barreres New Jersey que mig bar-ren el camí de Rajadell venint de l'eix -abans del tall definitiu per a camions i cotxes que hi ha més avall- és molt estret.



Les obres que causen el tall

Les obres que han provocat el tall són bàsiques per posar en funcionament la incineradora del grup Mémora que hi ha a la Plana del Pont Nou. Corresponen a la primera fase d'urbanització del pla parcial d'aquest polígon i inclouen l'execució d'un tram de 95 metres del camí de Rajadell i un de 120 del carrer de Lemmerz. Pel que fa al primer, inclou fer una calçada de 6 metres d'amplada i d'una vorera arbrada de 3. Al car-rer de la Lemmerz, consisteix en l'execució d'una vorera arbrada de 5 metres d'amplada al costat oest. La calçada que hi quedarà serà d'uns 9 metres. El pressupost de l'obra és de 509.818,70 euros (IVA inclòs) i el cost l'assumeixen els propietaris del sector. 58.798 euros els pagarà Serveis Funeraris de Barcelona -participats en un 15% per l'Ajuntament de Barcelona i en el 85% restant per Mémora- per fer unes actuacions necessàries per adaptar les obres a la topografia del terreny.