Convertir un problema -de recursos i mediambiental- en una oportunitat. És el que garanteix el projecte de la UPC que lidera Toni Dorado amb un equip multidisciplinari integrat per doctorands i estudiants d'Enginyeria Química. El treball el fan en un laboratori de la UPC on tot és «homemade. Som molt artesans», apunta. Fins i tot han construït la planta pilot a escala per provar l'extracció de manera industrial.

«No estem treballant amb microorganismes manipulats genèticament. Són microorganismes que es poden trobar a la natura en llocs molt específics i fent unes activitats molt específiques. El que fem aquí és com si tinguéssim una granja. Els estem donant les condicions necessàries per poder desenvolupar la seva activitat, que creixin i que estiguin actius i puguin treballar fent la seva vida normal de menjar, reproduir-se i mantenir-se, de la qual traiem un avantatge, que és extreure el material que ens interessa d'un residu electrònic».

Coure, or, plata, platí



En aquests residus hi pot haver fins a 60 elements diferents, que, per complicar-ho encara més, canvien molt d'un model de mòbil a un altre, tot i que siguin de la mateixa marca. Sobretot, «tenim molt interès a recuperar coure perquè n'hi ha molta quantitat, i també hi ha altres metalls interessants: or, plata, platí. Tot i que hi són en menor proporció, amb el valor que tenen al mercat és interessant recuperar-los».

Com es fa? «Els microorganismes el que fan es crear-nos l'agent extractor. Un líquid que, quan el posem en contacte amb una placa, fa la funció d'extreure el metall que ens interessa». A més a més, «l'avantatge d'aquesta tecnologia és que, com a màxim, estem treballant a 30 graus». Per contra, la tecnologia que s'utilitza habitualment, que consisteix a fondre el material, suposa treballar a 1.250 graus. «És clar, l'energia entre escalfar 30 o 1.250 graus no té res a veure».

I encara cita un altre avantatge: «Amb el procés convencional s'utilitzen àcids molt agressius per acabar de dissoldre tot el material. Aquí, no. La idea és tenir un cercle tancat en el qual els productes químics que hi puguin aparèixer ja estan circulant i reciclant-se ells mateixos».