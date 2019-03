La Baixada dels Drets mostra la nova cara

Ahir va fer just un any que van començar les obres a la Baixada dels Drets de Manresa. Havien de durar vuit mesos; fins al novembre. Després, es va dir per Nadal. Un any després, encara hi ha feina per fer. Demanat per aquest diari, l'Ajuntament van estimar, ahir, que quedaran enllestides en un parell de mesos. La darrera previsió donada pel regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va ser «a l'entorn de Setmana Santa». Tornen a anar tard. L'actuació la paga Criteria Caixa (688.000 euros).

Endarreriments a banda, ara sí que les obres estan prou avançades per mostrar la nova fisonomia d'aquest carrer, que ha passat de l'empedrat esgraonat amb escales als laterals a un disseny que inclou graons, una graderia, escales, rampes i un recorregut principal, amb una amplada sempre superior als 2,4 metres, que es fa més amable de transitar que abans, tot i que el pendent del 16 % no hagi canviat respecte el que hi havia.



El que encara queda per fer

La part més avançada és la inferior, la que dona a la Via de Sant Ignasi i ara els esforços es concentren a la superior. En concret, tal com va informar ahir el consistori, queda pendent completar tot el tractament del mur on va aparèixer la cisterna, per preservar la visió de l'arc on hi ha la pica i convertir la font en utilitzable. Igualment, es treballa a la part superior -a la plaça dels Drets- en la connexió amb el carrer de Sant Andreu (ara tallat). També està pendent tot el tema de jardineria i vegetació (als murs i desnivells hi haurà diverses espècies arbustives i enfiladisses i , a la part alta del carrer, tres arbres), i les baranes.

El regidor Aloy va voler deixar clar en el seu dia, davant l'endarreriment constant de les obres, que el client és La Caixa i el consistori només és un «observador» i que «tenim molt pocs recursos per pressionar l'empresa» (la multinacional francesa Eiffage).

Encara rai que en cap moment no ha calgut tallar el vial al trànsit dels vianants. Mentre que, durant mesos, per accedir a la plaça dels Drets des de la baixada i viceversa ho van haver de fer per una escala metàl·lica provisional, ara ja poden passar per l'escala definitiva a l'espera que quedi enllestit el recorregut per estalviar-la.

Mirada des de la Via de Sant Ignasi, a la nova Baixada dels Drets destaquen, a banda i banda, els replans d'accés a les diferents finques, que conformen una successió de rampes. Al capdamunt, hi ha una escala per arribar a la plaça dels Drets. També a la part superior, però més a l'esquerra, els operaris estan construint una graderia o petit amfiteatre.

Ahir, un operari estava esmicolant amb la piconadora el nou mur construït al capdamunt de tot, on hi ha l'arc amb la font i la cisterna que es vol preservar. Aquest diari li va demanar perquè ho feia sí l'han fet nou. Va explicar que l'havia de rebaixar una mica...

El projecte preveu la renovació dels punts de llum amb tecnologia LED. Pel que a fa a la resta de les xarxes de servei (aigua, llum, gas i clavegueram) s'han renovat totes. També s'hi ha instal·lat una xarxa de reg per garantir el creixement de la vegetació.