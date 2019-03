Bargalló es reuneix a Manresa amb alcaldes del territori

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha reunit avui a Manresa amb alcaldes i presidents dels consells comarcals de la Catalunya Central per intercanviar valoracions a les portes de la preinscripció escolar, que comença aquest divendres, 29 de març.

Bargalló ha qualificat de «profitosa» la trobada i ha assegurat que l'única preocupació destacada que li han traslladat els participants ha estat que el nou procés de preinscripció «acabi en un procés de matriculació sense problemes, i que les famílies que vulguin matricular els seus fills en centre públics puguin fer-ho». Un altre dels temes tractats ha estat la segregació escolar, un dels principals condicionants que volen combatre les polítiques del departament d'Educació liderat per Bargalló: «Hem de tenir matrícules equitatives, ja sigui en centres públics com concertats», ha valorat.

La reunió ha tingut lloc avui al migdia a la seu dels Serveis Territorials d'Educació, a la carretera de Vic de Manresa, on posteriorment s'ha celebrat l'acte institucional per commemorar el desè aniversari de la creació de la demarcació. Hi ha hagut actuacions musicals i lectura de poesia a càrrec de professors i alumnes, el descobriment del mural commemoratiu, la projecció d'un vídeo, un discurs de la directora dels Serveis Territorials, Dolors Collell, i la cloenda a càrrec del conseller d'Educació.

Bargalló ha aprofitat l'estada a Manresa per visitar, a primera hora del matí, l'institut Guillem Catlà, on ha estat va ser rebut per l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i també l'escola Espill. L'ha acompanyat la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps.