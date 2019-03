El Casino de Manresa acollirà la 9a edició del Tast de Jocs del CAE

El Tast de Jocs 2019 oferirà 15 hores de jocs de taula repartides entre el dissabte tarda i nit i el diumenge matí i tarda. L'activitat central serà una macroludoteca -amb una selecció de més de 500 jocs de taula del fons lúdic del CAE- dinamitzada pels membres del Club de Joc que orientaran en la tria de jocs o n'ensenyaran a qui en vulgui aprendre. Aquesta ludoteca s'ubicarà a la sala d'exposicions del Centre Cultural El Casino.

A part de la ludoteca, en aquest mateix espai es faran tres activitats puntuals: dos tallers d'iniciació al Magic i un torneig de Carcassonne per a nois i noies d'entre 8 i 14 anys.

A més a més hi haurà tres espais complementaris: unes carpes exteriors situades al passeig de Pere III on hi haurà una selecció de jocs d'habilitat i de destresa; un espai de jocs de construcció, que s'ubicarà a la sala d'actes i un espai amb jocs sobredimensionats al vestíbul de la sala d'exposicions.

Des del CAE s'ha volgut incentivar que tothom participi en tots aquests espais amb la creació d'un carnet de joc. Les persones que completin 5 de les 8 activitats proposades, entraran en un sorteig de jocs.

La participació a aquesta gran festa dels jocs és gratuïta, oberta a tothom i no requereix inscripció. L'horari d'obertura serà el dissabte de 2/4 de 5 de la tarda fins a la 1 de la matinada i el diumenge, d'11 a 2/4 de 2 del matí i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la tarda.

El Tast de Jocs 2019 és una activitat organitzada pel CAE, hi col·labora el Casino de Manresa, l'editorial Devir, les botigues de jocs 2 de Piques i Ragnarok games, l' institut Guillem Catà i el Museu Comarcal de Manresa i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Direcció General de Joventut.



Aposta per la formació

Aprofitant el muntatge del Tast de Jocs al Centre Cultural el Casino, el CAE hi ha organitzat una sèrie de tallers i activitats formatives sota dos formats diferents.



El primer format és un taller obert a la inscripció de les persones interessades. El taller Juga-te-la!!! l'impartirà la Marta Avilés i es farà el divendres, 29 de març, de 5 a 7 de la tarda. S'adreça a professors/es i mestres de secundària i a dinamitzadors/es juvenils i té com a objectius fomentar el joc com a eina educativa i relacional, promoure l'actitud lúdica dels adolescents i conèixer jocs i noves dinàmiques que permetin gamificar les intervencions amb aquest col·lectiu. Per participar-hi es requereix fer la inscripció prèvia al CAE.

El segon format són unes sessions formatives concertades adreçades a alumnes de diferents estudis professionals i universitaris de la ciutat. Pel Tast de Jocs hi passaran alumnes dels cursos de monitors/es de lleure que imparteix el CAE, dels cicles formatius d'Animació Sociocultural i Turística, d'Educació Infantil i d'Integració social de l'Institut Guillem Catà i dels estudis universitaris d'Educació Infantil de la FUB-UManresa.



Coincidint amb el Tast de Jocs el CAE ha programat un ventall d'activitats formatives amb la finalitat de dotar de nous recursos als professionals que utilitzen els jocs en les seves intervencions.



La virolla

Una de les novetats del Tast de Jocs d'aquest any és que es podrà veure un joc amb més de 200 anys d'antiguitat. Es tracta d'un exemplar del joc de la virolla que forma part del fons patrimonial del Museu Comarcal de Manresa. La virolla o baboia ha estat un joc d'apostes molt popular a Catalunya fins fa pocs anys. Actualment encara és possible jugar-hi a Tavertet el diumenge de Pasqua. L'exemplar que s'exposarà està datat entre els segles XVII o XVIII.



Un emplaçament que no és casual



La celebració del Tast de Jocs al Centre Cultural El Casino de Manresa no és casual. D'una banda cal destacar-ne la seva centralitat i la seva rellevància: es tracta d'un edifici modernista situat al punt més cèntric del Passeig de Pere III de Manresa, obra de l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. Construït a primers del segle XX i anomenat el "Casino dels Senyors", era un club social de les classes benestants de la ciutat que va funcionar fins als anys 60.



I d'altra banda la seva vinculació amb els jocs. En aquest casino, els jocs hi tenien un gran protagonisme: les cartes i els escacs eren activitats molt habituals, també hi havia una pista de tenis al pati posterior i una sala de billars que va estar en funcionament fins els anys 80. Fins i tot, durant els anys 30 s'hi van celebrar diferents campionats i simultànies d'escacs amb la participació d'importants mestres internacionals.



El CAE va recuperar el Casino per als jocs i els va tornar a fer els protagonistes de la seva activitat l'any 2013, quan hi va traslladar la 3a edició del Tast de Jocs, un esdeveniment que fins aleshores s'havia celebrat a l'Institut Lluís de Peguera.