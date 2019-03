El Col·legi d'Advocats fa pública la sentència del judici simulat dels gossos

El Col·legi d'Advocats de Manresa va organitzar, el passat dia 18 de febrer, el debat a la ciutat, dins els actes de la Festa de la Llum. En l'acte van participar alumnes de Secundària i Batxillerat de tres centres educatius de la ciutat. Els joves van defensar diferents posicions, amb el suport de tres col·legiats i col·legiades del Col·legi d'Advocats de Manresa, sobre els drets dels animals, els conflictes de convivència que hi poden sorgir en una comunitat veïnal on hi han gossos i el compliment de la normativa municipal sobre gossos.

El judici va ser presidit per la magistrada titular del Jutjat de 1a Instància i Instrucció número 7 de Manresa i Jutgessa Degana del partit judicial de Manresa, qui ha dictat sentència, en la que es va declarar un dret conviure amb animals, fent responsables als propietaris de la tasca educativa dels seus animals, declarant a les associacions d'animals encarregades de l'organització de cursos d'ensinistrament gratuïts per a propietaris d'animals, així com l'obligació del Consistori d'adaptar espais a la ciutat destinats al lleure dels animals. Aquest acte ha finalitzat amb la resolució de la sentència.

Amb l'acte, el Col·legi d'Advocats de Manresa ha volgut fer conèixer el debat com a resolució de conflictes i, mitjançant la simulació d'aquest judici, apropar l'administració de justícia a la ciutat.