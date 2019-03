Joves de Manresa posen deures als polítics

Noies i nois dictant i adults apuntant. Aquest inusual canvi de papers es va poder veure ahir a la FUB2 de Manresa en un acte en què consellers infantils van presentar les seves propostes a formacions que concorreran a les eleccions municipals del mes de maig perquè valorin la seva integració als respectius programes electorals.

Els alcaldables de Junts per Manresa, Valentí Junyent; ERC, Marc Aloy; Fem Manresa, Roser Alegre; PP, Joan Comas; Manresa en Comú, Ana Querol; Primàries Manresa, Marc Olivé, i com a president del grup municipal de Ciutadans, Andrés Rojo, van prendre nota.

Els consellers infantils van estructurar les propostes en els àmbits de Família i necessitats socials; Integració i discapacitats; Noves tecnologies; Violència i seguretat; Educació; Medi Ambient i Participació Ciutadana. Els consellers infantils integren un òrgan de participació que es va crear fa tres anys i està format per una trentena de nens i nenes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO.

Primer les van exposar i, tot seguit, els representants polítics van intervenir en un acte guiat per la periodista Rosa Clarena.

Van demanar a les forces polítiques presents a l'acte que prioritzin que els nois i les noies tinguin les necessitats bàsiques cobertes -menjar, llar, llum, aigua, gas- i van alertar que cal que la ciutat tingui més en compta els que no poden votar.

Van exposar la necessitat que tenen d'experimentar, de poder jugar, de tenir accés gratuïtament a psicòlegs familiars, de més camins escolars per moure's de forma segura, extraescolars més barates i diferents, poder participar en consultes, que s'apliqués el porta a porta en la recollida de deixalles i, òbviament, wifi gratis.

I van fer un pas més recordant que a la ciutat li queda força camí per estar adaptada a les persones amb necessitats especials. Van proposar que s'orientés la formació d'aturats per atendre dependents i discapacitats i més formació per prevenir abusos, entre moltes d'altres qüestions.

Els polítics van tenir el seu torn. Per sorteig va obrir el torn d'intervencions Marc Aloy, que va plantejar que a la ciutat caldrien menys parcs infantils -n'hi ha una vuitantena- però més ben distribuïts i equipats. Va advertir que el porta a porta en una ciutat de les dimensions de Manresa seria complicat però que cal apostar pels contenidors intel·ligents. Quan li va tocar el torn a Valentí Junyent va afegir que el porta a porta es podria experimentar en barris amb estructura de cases aïllades. Junyent va apuntar a la necessitat d'una escola pública al centre històric.

Ana Querol va dir que calia repensar l'oferta lúdica per als que ja no tenen edat d'anar al parc infantil, perquè hi havia un buit entre infantesa i adolescència. Andrés Rojo va criticar la presència de mòduls prefabricats a les escoles. Joan Comas va recollir l'aposta ecològica per la mobilitat elèctrica. Marc Olivé va reclamar enfortir les AMPA i es va mostrar d'acord en que cal facilitar que puguin jugar i tenir més amics. Roser Alegre va subratllar la necessitat de fer la ciutat entre tots.