L'Ajuntament edita un llibret per difondre el nou Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Manresa ha editat un llibret per donar a conèixer les principals característiques del nou Reglament de Participació Ciutadana. L'objectiu del document, elaborat per la regidoria de Participació Ciutadana i amb dibuixos de l'il·lustrador navassenc Jaume Gubianas, és informar de forma senzilla i simplificada de les principals novetats i eines que hi ha a la ciutat per fer efectiva la participació directa de la ciutadania i promoure aquests canals per fer-los més accessibles i oberts a tothom.

En el ple del setembre passat, en el qual es portava a aprovació el nou Reglament, el regidor de Participació Ciutadana, Pol Huguet, va explicar que aquella aprovació era un pas important en la millora de la participació ciutadana a Manresa, però que serviria de poc si la ciutadania no coneixia el reglament i que, per això, ja s'estava treballant en el llibret que ara veu la llum.

El regidor recorda que "aquest llibret és el resultat final de la feina de moltes persones a les quals cal agrair les seves aportacions: tota la ciutadania que va fer propostes per a l'elaboració del reglament; els representats de tots els partits polítics que van treballar al llarg d'un any en la comissió per a la revisió del reglament; als tècnics municipals Jeroni Muñoz i la Montse Gibert, que han liderat tot el procés; i a l'equip de comunicació i al dibuixant Jaume Gubianas, per saber-ho plasmar en un document tan entenedor i atractiu".

En aquesta publicació s'explica quines són les eines de participació puntuals com és la petició a través d'instància o les iniciatives ciutadanes per mitjà de la recollida i presentació de signatures. També es dona a conèixer els instruments de participació com són la consulta popular referendària, la no referendària, els processos de participació ciutadana i l'audiència publica; així com definir qui pot promoure aquestes diferents iniciatives i les signatures que són necessàries en cada cas.

El llibret informa també de les característiques dels òrgans permanents de participació públics que hi a la ciutat (consells sectorials, el consells de districte i el Consell de Ciutat), quines són les seves funcions i qui pot sol·licitar formar-ne part.

Així mateix, la publicació informa d'altres maneres per participar i promoure el debat de la ciutadania com són els Processos participatius (quines fase té, qui els pot promoure i qui pot participar-hi) o les intervencions al Ple municipal (qui pot intervenir-hi i com se sol·licita aquesta intervenció).

Finalment, el document dóna a conèixer quins són els registres de participació, com el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) i el Registre Ciutadà de Participació (RCP).

L'Ajuntament ha editat 1.000 exemplars d'aquest llibret que es podrà trobar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), Casal de les Escodines, Centre Cívic Selves i Carner, Oficina Jove del Bages, Complex Vell Congost, Associacions de Veïns, Edifici Infants, Policia Local, Cedem i Centre d'Iniciatives per I'Ocupació (CIO).

Aprovat al Ple el setembre passat



L'Ajuntament de Manresa es va dotar del primer reglament de Participació Ciutadana l'any 1993, ara fa 26 anys. Posteriorment es va anar revisant. L'últim reglament, amb alguna actualització posterior, data de 2009. I el 2016 va engegar tota la maquinària per fer-ne una nova actualització, amb la voluntat de revisar algunes qüestions no prou ben desenvolupades i d'incorporar les diverses novetats en qüestions de participació. Aquest nou reglament es va aprovar al Ple Municipal celebrat el 28 de setembre de 2018.