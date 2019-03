Els militants aproven una llista d'ERC amb els regidors Cruz, Crespo i Huguet en els sis primers llocs

Aquest vespre s'ha celebrat a la Casa Lluvià de Manresa l'assemblea de militants d'ERC per votar la llista electoral del partit de cara a les eleccions municipals del 26 de maig, que ha aconseguit el vistiplau dels assistents. La proclamació pública de la mateixa s'ha fet seguidament en un acte a l'exterior de la Casa Lluvià.

Fins ara, ERC havia presentat l'alcaldable, Marc Aloy, actual regidor d'Urbanisme i Llicències de l'Ajuntament de Manresa; l'exregidor de Callús i arquitecte David Aaron López, que ocuparà el lloc que ocupa ara Aloy en el cas que guanyin les eleccions, i Jamaa Mbarki i Gina Sonia Poplu, dos nous ciutadans nascuts al Marroc i Romania, respectivament, i establerts a Manresa des de fa anys. En el cas de Poplu, ocupa un lloc, el número 14, que és molt difícil, per no dir impossible, que la faci obtenir una plaça al consistori manresà. Per part seva, Mbarki té molts més números, si és té en compte que ocupa el lloc número 7, que, per exemple, són els regidors que va aconseguir ERC en la darrera contesa electoral municipal, el 2015.

De la llista també en destaca Marc Sanclimens Solervicens, al número 17, que és fill de l'exalcalde de CiU a Manresa Juli Sanclimens i, tancant la candidatura, l'actual regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària. Just davant d'ella hi ha l'actual regidor de Recursos Humans, Transparència i Protecció Civil, Jaume Torras.

La llista és paritària i amb format cremallera (home dona).



La llista sencera



1- Marc Aloy Guàrdia (Manresa, 1979). Actual primer tinent d'alcalde, regidor d'Urbanisme i Llicències i conseller comarcal de Medi Ambient. Arquitecte. Durant més de 10 anys va ser membre de l'equip directiu de la Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d'Arquitectes, va ser un dels fundadors de l'espai cultural Via Fora! i és soci d'Òmnium Cultural i de l'ANC, així com membre de Xàldiga. També és soci del Bàsquet Manresa. Va començar la seva militància a ERC i a les JERC el 2000. Ha estat portaveu de les JERC de Manresa i de la Setena Regió, així com membre de l'Executiva Nacional de les JERC entre el 2001 i el 2003. Forma part de l'executiva d'ERC de Manresa i va ser-ne el president entre el 2013 i el 2015.

2- Cristina Cruz Mas (Independent) (Manresa, 1970). Actual regidora de d'Ocupació i Emprenedoria i regidora de la Dona i Igualtat. Diplomada en infermeria per la UAB (1992). Infermera especialista en pediatria (2017). Màster d'infermeria pediàtrica i Postgrau en dietètica i nutrició. Tècnica superior en prevenció de riscos laborals amb les especialitats de seguretat, higiene, ergonomia i psicosocial. Sindicalista de CCOO 18 anys, ara d'excedència per càrrec públic. Va formar part de la plataforma en defensa de la sanitat pública de Manresa. Va treballar a la Clínica Sant Josep fins l'any 1995 i des de llavors treballa a Althaia com infermera a la Unitat de neonatologia. Membre d'Òmnium Cultural.

3- David Aaron López Martí (Independent) (Manresa, 1968). Arquitecte, tècnic urbanista i Màster professional en estudis territorials i urbanístics. Regidor de govern de Callús (1995-2003), alcalde de Callús (2003-2008) i conseller comarcal (1995-2008). Ha estat arquitecte dels ajuntaments de Sabadell, Navarcles, Avinyó i Sant Fruitós de Bages, on té la plaça de funcionari, i també director dels Serveis Territorials a l'Ajuntament de Badia del Vallès. El 2008 va fer les maletes per marxar cap a Eivissa, on ha estat director tècnic de l'empresa pública de Turisme del Consell Insular d'Eivissa i, posteriorment, director insular de Territori i Mobilitat del mateix consell. Va ser soci de Ciuadans pel Canvi que presidia Pasqual Maragall.

4- Muntsa Clotet Massana (Manresa, 1965). Llicenciada en Pedagogia (especialitzada en Orientació Professional) i en Psicologia (Psicologia de l'Educació), i Postgraduada en Logopèdia i en Desenvolupament Local i Regional. Laboralment s'ha dedicat, dins l'administració local, a les àrees de la Promoció Econòmica, el Turisme i la Joventut. Fa 25 anys que treballa a la Diputació de Barcelona, on actualment colidera el projecte Fem tec! de promoció de l'emprenedoria com a actitud vital entre els joves. Ha participat de la vida associativa i cultural de la ciutat des de ben petita. Una de les seves primeres activitats va ser com a Fúria de l'infern als Pastorets dels Carlins. Ha crescut portant els Capgrossos amb els Geganters de Manresa; ballant amb els Bastoners Sant Jordi, amb les colles sardanistes i amb l'Esbart Manresà; fent de dimoni al Correfoc i amb els Diables de Manresa, i jugant al Club d'Scrabble Manresa. També ha compartit equip i responsabilitats amb el Foment de la Sardana de l'Agrupació Cultural del Bages, l'Associació Manresa de Festa i Xàldiga Taller de Festes, entre altres.

5- Pol Huguet Estrada (Manresa, 1986). Actual regidor d'Entorn Natural i Participació. Llicenciat en Geografia i Màster de Professorat de Secundària. Ha treballat en una consultora ambiental i de professor de secundària. És autor de guies de caminades. És membre de la Comissió de l'Anella Verda de Manresa en l'elaboració d'itineraris. Coneix al detall tot el valor natural i de l'entorn que envolta Manresa. Ha estat cap de l'Agrupament Escolta i Guia Antoni Gaudí i Responsable Pedagògic dels escoltes de la Catalunya Central. Aficionat a la muntanya i a l'agricultura

6- Anna Crespo Obiols (Independent) (Manresa, 1971). Actual regidora de Cultura i Joventut. Responsable de la Capitalitat de la Cultura Catalana el 2018. Llicenciada en Belles Arts i Postgrau d'Il·lustració i Tècniques de Comunicació Gràfica. Ha cultivat també una faceta artística en els camps de la pintura, la il·lustració i la instal.lació. Amant del cinema i del llenguatge (parla cinc llengües), participa al club de lectura de poesia de l'Ateneu. El seu carnet favorit és el de les biblioteques i veu la indumentària "com un gran vehicle de gaudi i expressió".

7- Jamaa Mbarki El Bachir (Berkan, Marroc, 1970). Va arribar a Catalunya el 1988, amb 18 anys i, per motius laborals va venir a Manresa, d'on és ciutadà des del 1991. Va estudiar dos anys a la facultat de Dret del Marroc. D'allí va néixer la seva implicació en el món sindical. Durant quatre anys ha estat delegat de Comissions Obreres en una empresa privada i des d'en fa 12 ho és al comitè de l'Ajuntament de Manresa, on treballa des del 2000. Des del 2008 és l'agent d'acollida de l'Ajuntament de Manresa, feina que li ha permès acumular una experiència molt vàlida, que sempre ha estat acompanyada de la formació en l'àmbit de la nova ciutadania i l'acollida, així com en l'àmbit de l'estrangeria. Mbarki és la porta d'entrada a la ciutat. Ha acompanyat centenars de persones en el seu procés d'establiment a Manresa. Parla 7 llengües.

8- Mariona Homs Alsina (Súria, 1977). Viu a Manresa des dels 8 anys. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB, on va estar vinculada al moviment estudiantil i feminista. Té un Postgrau en Direcció i Desenvolupament de RRHH i un Postgrau en Counselling. Té formació en PNL i Coaching Sistèmic. Ha estat professora associada a la UB. Ha dirigit i coordinat diversos recursos i projectes d'àmbit social i d'ocupació. Ha estat responsable de Formació de la Patronal ACRA; cap de Servei del Departament de Violència Masclista i Innovació Social de l'empresa pública Sumar Acció Social, així com la representant a la xarxa internacional European Social Network. Actualment treballa en innovació social, consultoria i formació a Desconnexions, empresa que es dedica a apropar la natura a l'empresa i l'empresa a la natura. Sòcia d'Òmnium, de l'ANC, de Rokpa i del Foment Cultural de Súria. I membre del grup de dinamitzadors de Fem Lliuta No Violenta.

9- Ferran Martínez Verdú (Castalla, l'Alcoià, País Valencià, 1979). Llicenciat en Biologia per la Universitat d'Alacant el 2002. Arribat a Catalunya el 2004, ha estat professor de Ciències Naturals en diversos instituts del Berguedà, el Bages i l'Anoia. Des de fa 8 anys és professor de l'institut Cal Gravat de Manresa. Als 19 anys es va afiliar al Bloc Nacionalista Valencià, on va ocupar diversos càrrecs. Afiliat al Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) i de la Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya (USTEC). Elegit representant del professorat a la Junta de Personal Docent de la Catalunya Central per la USTEC en les darreres 3 eleccions sindicals. Als 16 anys ja participava en diverses associacions: el Centre Cultural de Castalla, la Colla de Dolçainers El Sogall i La Dansà de Castalla. Fundador del grup ecologista Natura i Gent de Castalla. A Catalunya, ha participat a la Colla de Gegants d'Avià i a la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. Toca la dolçaina i la gralla, i és integrant del grup de folk vallesà Van de Vinatxo, grup amb qui va ser finalista dels premis Enderrock al millor disc de folk el 2012.

10- Mireia Vila Fàbregas (Independent) (Manresa,1967). Mestra d'Educació Infantil i Primària, fa gairebé 30 anys que és mestra a l'Escola l'Espill de Manresa, de la qual també és cooperativista i, actualment, membre de l'Equip de Coordinació Pedagògica. Ha estat sempre vinculada al món de l'esport amateur, però ha estat l'atletisme l'esport al qual s'hi ha dedicat més seriosament, ja sigui fent d'atleta, monitora o Coordinadora de l'Escola Manresana d'Atletisme. De la seva època d'atleta guarda amb orgull les medalles aconseguides en campionats de Catalunya Absoluts i en categoria de Veterans, una colla de medalles a nivell estatal i un subcampionat a nivell Mundial. Des de fa 15 anys és part activa de Xàldiga i és voluntària de la Plataforma per la Llengua. També és sòcia de Creu Roja.

11- Jordi Garriga Oliveras (Independent) (Manresa, 1989). Grau Superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtic. Actualment treballa en el món de l'agricultura, en una explotació agrícola i ramadera. També té experiència d'electricista, ja que ha treballat a l'empresa familiar. Amant de la muntanya i la natura. Des de fa 14 anys, és membre i soci actiu de Xàldiga Taller de Festes. Els darrers 6 anys ha format part de la junta directiva i n'ha estat el president els últims 4.

12- Queralt Torres i Cuenca (Jovent Republicà) (Manresa, 1995). Tècnica en Dietètica. Decideix cursar a través del Servei d'Ocupació de Catalunya un certificat de professionalitat d'Activitats Administratives a Vic. Aquest curs li va permetre entrar al món laboral a Construccions Cots i Claret, inicialment com a telefonista i actualment com a Auxiliar de Tècnica de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat. Als 6 anys va entrar al món de l'esplai, concretament a l'esplai Vic-Remei de Manresa, primer com a infant i després com a monitora, fins el 2013. És sòcia d'Òmnium Cultural des del passat més de febrer.

13- Martí Roca Bonet (Independent) (Manresa, 1991). Graduat en biologia ambiental per la UAB i Tècnic Esportiu com a guia de mitja muntanya. Ha treballat en projectes d'educació ambiental com a coordinador de cases de colònies de Fundesplai i com a educador ambiental del Consorci del Bages per la Gestió de Residus, en col·laboració amb el Camp d'Aprenentatge del Bages. Ha redactat estudis ambientals per la Diputació de Barcelona. Des de petit ha practicat judo. Durant 20 anys ha estat vinculat al món de l'escoltisme a través de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí de Manresa i ha col·laborat com a formador de muntanya a la Demarcació Central de Minyons Escoltes i Guies. És soci del Centre Excursionista de la Comarca del Bages i d'Òmnium Cultural. I és un apassionat per la natura i de l'esport de muntanya.

14- Gina Sonia Poplu (Independent) (Vaslui, Romania, 1972). Es va titular a Romania com a mestra d'educació infantil i primària, i va cursar també estudis de Psicologia. Des de la seva arribada a Manresa, el 2007, ha estudiat Llengua Catalana i Castellana per tal de convalidar els seus estudis i poder exercir la seva professió, i ha ampliat horitzons amb un Màster sobre Investigació i Canvi Educatiu, cursat a la Universitat de Barcelona. A banda, ha estat també voluntària en la formació d'adults i en el reforç escolar. -És una persona molt implicada en l'activitat de la comunitat romanesa a Manresa i actualment és l'actual presidenta de l'Associació de Romania a Manresa i al Bages.

15- Manel Tàpia Rius (Manresa, 1970). Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Treballa en gestió de residus, serveis ambientals i energies renovables a Tersa, empresa pública de l'Ajuntament de Barcelona. Vinculat des de fa anys al món sindical, està afiliat a la Intersindical-CSC. És soci del Col·legi d'Enginyers Industrials i d'Òmnium.

16- Sílvia Sanfeliu Morros (Manresa, 1973). Dramatrurga i directora de teatre. Membre d'El Galliner.

17- Marc Sanclimens Solervicens (Independent) (Manresa, 1974). Tècnic de so. Activista de les energies renovables i de la mobilitat sostenible.

18- Maria Teresa Sánchez Barrocal (Medina del Campo, Valladolid, 1946). Va arribar a Manresa el 1962 i va treballar a la Fàbrica Nova. Fa més de 20 anys que viu a Sant Pau, on va ser presidenta de l'associació de veïns.

19- Miquel León Pardo (Manresa, 1971). Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Actualment és professor i coordinador de Cicles Formatius a l'Institut Llobregat de Sallent.

20- Maria Casas Ramos (Jovent Republicà) (Manresa, 2001). És la més jove de la llista, amb 18 anys acabats de fer. Està acabant 2n de Batxillerat al Lluís de Peguera. Treballa pel Consell Esportiu del Bages com a dinamitzadora d'activitats físiques i esportives.

21- Pep Sala Vilarasau (Manresa, 1960). Llicenciat en Biologia. Prejubilat del sector financer, on ha desenvolupat bona part de la seva vida professional. Vinculat a ERC des del 2003. Activista per la defensa dels animals i el seu tracte ètic.

22- Mariona Descarrega Alsina (Barcelona, 1976). Viu a Manresa des del 2002. Llicenciada en Psicologia i Màster en Ecologia Emocional. Tècnica de Creu Roja Manresa.

23- Joan Perarnau Llorens (Manresa, 1961). Diplomat en Ciències Empresarials, Tècnic Superior en Comerç i Màrqueting, i Titulat en Mediació i Gestió de conflictes. Tècnic de Gestió de l'administració pública, en àrees d'empresa i ocupació.

24- Jaume Torras Oliveras (Manresa, 1966). Actual regidor de Recursos Humans i Transparència i regidor de Protecció Civil. Llicenciat en informàtica i postgrau en economia i direcció d'empreses. És analista de sistemes Informàtics, ha tingut diferents ocupacions sempre dins del sector financer. Col·labora amb Amnistia Internacional, Intermón Oxfam, Metges sense Fronteres i ANC.

25- Àngels Santolària Morros (Manresa, 1969). Actual regidora d'Acció Social i Cooperació. Llicenciada en Dret i diplomada en Ciències Empresarials. Ha treballat 22 anys per Caixa Manresa. És advocada autònoma i en el torn d'ofici. Col·labora en el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge de la Diputació de Barcelona des del Consell Comarcal del Bages. És membre d'Amnistia Internacional, Òmnium Cultural i Creu Roja.