Roben la bicicleta elèctrica al regidor i alcaldable pel PSC Felip González

"Ahir vaig deixar la meva estimada [bicicleta elèctrica] TUCANO a l'estació d'autobusos de #Manresa a les 6.15 hores. I quan la vaig tornar a buscar després d'una jornada laboral ben llarga (a les 23 hores) ja no hi era. Ho dic per si algú se la troba tirada per algun racó de la ciutat. Les xarxes van ajudar a retrobar el vehicle de l'amic Joan Orriols. Igual també tenim sort aquesta vegada. Si podeu compartir us ho agrairé".

Aquest és el missatge que va penjar aquesta setmana al seu mur de Facebook Felip González, regidor manresà i alcaldable pel PSC a les properes eleccions municipals, que ja fa més de tres anys que es mou per Manresa amb bicicleta elèctrica. Quan parla del cas d'Orriols es refereix al robatori que va patir Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, de la cadira de rodes elèctrica amb la qual s'ha de moure per la ciutat. A Orriols també la hi van robar i, gràcies a la difusió que en va fer la gent que el coneix a través de les xarxes, la va poder recuperar.

En el cas de González, el seu missatge ha rebut 88 comentaris i l'han comapartit més de 800 persones.

(Felip González amb la seva bicicleta en una imatge d'arxiu. Arxiu/Salvador Redó)