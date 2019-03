La 'sentència' del judici simulat dels gossos estableix que els manquen espais específics

La sentència del judici simulat que organitza el Col·legi d'Advocats de Manresa per les Festes de la Llum, que en la seva darrera edició es va centrar en els animals de companyia, condemna l'Ajuntament a adaptar zones a la ciutat destinades al lleure dels animals, en proporció al nombre de gossos existents al municipi, i mantenir-les en bon estat.

Declara que és un dret conviure amb animals, i cal fer responsables els propietaris de la seva conducta i que les entitats animalistes han d'organitzar cursos d'ensinistrament gratuïts per als amos. El judici de la Llum és una aportació del Col·legi d'Advocats per acostar la justícia a la ciutadania i va tenir lloc el 18 de febrer amb estudiants, advocats i testimonis presidit per la jutgessa degana de Manresa, Sílvia Mañas.