ERC presenta una llista que «reflecteix Manresa»

ERC va presentar, ahir al vespre, en un acte a la casa Lluvià, els noms de la llista encapçalada per Marc Aloy per a les municipals, que va dir que «reflecteix la ciutat» i «és fruit de la diversitat». Rere seu, en els sis primers llocs, hi ha tres regidors més: Cristina Cruz (2), Pol Huguet (5) i Anna Crespo (6). Com a curiositat, un fill de l'exalcalde convergent Juli Sanclimens ocupa el número 17. Als llocs d'honor, al final, també hi ha dos regidors: Jaume Torras i Àngels Santolària, que ahir no hi era.

A 2/4 de 8, a porta tancada, militants i simpatitzants del partit van votar la llista. Abans, un per un, es van anar dient els noms dels 25 membres que la formen. De les 58 persones que van votar, 54 li van donar el sí. Hi va haver un vot nul, un no i dues abstencions. Mentrestant, a fora de la Casa Lluvià, començava a arribar gent que, quan es va fer l'acte públic de proclamació de la llista al pati exterior, sumaven la quarantena.

Després d'una breu introducció al càrrec de Ramon Fontdevila, president d'ERC a Manresa, Aloy va anar cridant els integrants de la candidatura des del número 25 al 2. Persones, va destacar, que «estimen la ciutat» i que la viuen i hi participen des de facetes molt diverses. De cadascun en va fer una breu presentació. Va agrair la feina feta per Santolària i Torras, i a algun membre s'hi va referir com a amic. És el cas de Marc Sanclimens, de Jordi Garriga i de la número dos, Cristina Cruz. A la candidatura hi ha vuit membres que són independents i dos de Jovent Republicà, entre els quals la més jove, Maria Casas, de 18 anys.

Abans d'afegir-se al càtering, el candidat va valorar la llista. Va dir que «reflecteix aquesta ciutat que volem representar», que «és fruit de la diversitat, de gent d'Esquerra però també de moltes persones independents que han decidit fer aquest pas a la política». Va posar èmfasi en la presència de dues persones nouvingudes. Quant al fet que Jaume Torras i Àngels Santolària estiguin al final, va dir que «ha estat una decisió parlada i personal, que sempre és difícil, especialment en el cas de l'Àngels, en una regidoria duríssima».

És el primer cop que, per Llei, les llistes han de ser paritàries. En el cas d'ERC, la paritat s'ha volgut distribuir en format cremallera.