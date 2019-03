Proposta d'Ampans i el centre per a autistes perquè sigui més accessible el transport públic

Ampans i el Centre de Recursos de Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) han presentat conjuntament als pressupostos participatius de l'Ajuntament de Manresa el projecte Manresa Inclou. Es tracta d'un projecte per millorar l'accessibilitat al transport públic per a persones amb discapacitat intel·lectual, autisme o dificultats de comprensió.

Amb el lema «L'accessibilitat és el camí», el projecte inclou una fase d'avaluació de la situació actual i una proposta d'intervenció a diferents nivells (adaptació de la senyalització, indicacions, avaluació del procés i difusió dels resultats).

El projecte pretén ser una primera fase, i que més endavant es pugui adaptar en altres ofertes de serveis públics i comunitaris, com ara museus, biblioteques, teatres o centres sanitaris, per fer una comunicació accessible i entenedora per les persones amb discapacitat intel·lectual, autisme o amb dificultats de comprensió.

Ha començat, a la sala de la Plana de l'Om, la fase informativa per donar a conèixer els projectes seleccionats que s'allargarà fins al 27 d'abril, amb una exposició itinerant a diferents espais de la ciutat. A la Plana es podrà veure fins al 5 d'abril. Posteriorment, aquesta mostra expositiva es podrà veure el 6 d'abril a la plaça Sant Domènec; del 8 al 12 d'abril, al pati del Kursaal; el 13 d'abril davant Crist Rei; del 15 al 23 d'abril, Complex del Congost; del 23 al 26 d'abril, Ajuntament de Manresa, i 27 d'abril a la plaça Sant Domènec.

L'acte públic per defensar els projectes tindrà lloc el dijous 4 d'abril, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de la FUB2. Les entitats i ciutadans proposants explicaran els seus projectes i el públic assistent tindrà l'oportunitat per fer-los preguntes i resoldre dubtes.

El període de votacions serà de l'1 al 28 d'abril, que es podrà fer de forma telemàtica a través del web municipal i l'App Viu Manresa. A més s'habilitaran punts presencials de votació de l'1 al 26 abril, a l'OAC i al pavelló del Congost; de l'1 a l'11 d'abril i del 23 al 26 d'abril al Quiosc de l'Arpa; el 6 i 27 d'abril, a Sant Domènec i el 13 d'abril a la plaça de Crist Rei.