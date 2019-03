Retiren el llaç groc i l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha tret el llaç groc i l'estelada que penjava del balcó de l'edifici consistorial a instàncies de la Junta Electoral de Zona. També ha enretirat les altres pancartes que feien al·lusió al procés i als presos que hi havia a l'edifici de l'Ajuntament nou, a la mateixa plaça Major.

A l'edifici noble del consistori manresà el govern municipal hi ha penjat una pancarta en la qual es reclama «Llibertat d'opinió i expressió». És la mateixa que hi ha actualment al balcó de la Generalitat i que consideren que no vulnera cap llei ni altera el període preelectoral.

Al darrer ple municipal el consistori va debatre una proposta de la CUP en la qual aquesta formació demanava que no es retirés la simbologia malgrat que ho sol·licités la Junta Electoral. La iniciativa no va prosperar. El govern format per CDC i ERC va afirmar que si arribés el requeriment retiraria llaç i estelada. Va assegurar que s'havia demostrat a bastament el compromís del govern municipal amb el procés sobiranistes i amb els presos i preses polítiques.

El llaç groc per demanar l'alliberament dels presos es va penjar al balcó principal de l'Ajuntament de Manresa a finals del 2017. Des de llavors acompanyava l'estelada.