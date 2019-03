La Fira de l'Estudiant canvia de format per visualitzar millor els itineraris formatius

La Fira de l'Estudiant obrirà dimecres la 27a edició amb una novetat important, al Palau Firal de Manresa: una modificació de l'estructura per fer un pas més de la informació que s'oferia centre a centre agrupant-la en 17 itineraris formatius diferents.

Quan els alumnes i les famílies entrin per la porta els que veuran primer no seran els estands dels centres sinó pancartes verdes amb informació sobre els molts diversos itineraris.

Una altra novetat, segons va explicar el coordinador de la fira, Antoni Cornudella, és que els itineraris formatius «no són teòrics, sinó que en cada un d'ells hi haurà activitats pràctiques que visualitzin el dia a dia de la formació» que es rebrà. Aquestes activitats pràctiques estaran fetes per estudiants dels diferents itineraris.

El tercer canvi afecta a dates i horaris. La fira es farà de dimecres a dissabte perquè el darrer dia sigui el de les famílies perquè puguin acompanyar els joves per tal de poder concretar.

Dissabte, dia 6 d'abril , a més de tots els continguts de la fira, es proposaran activitats específiques per reforçar la informació i l'orientació tant per a l'alumnat com per a les famílies o persones que vulguin completar la seva formació en relació amb un perfil professional determinat. Hi haurà xerrades, tallers i presentacions de diferents propostes formatives dels centres educatius. De dimecres a divendres funcionarà de 9 del matí a 2 de la tarda i dissabte, de 10 del matí a 2 de la tarda.